В МВД назвали основные методы мошенников при схемах с банкоматами

Основными приемами мошенников в схемах с использованием банкоматов остаются запугивание, создание чувства срочности, психологическое давление и выдача себя за сотрудников банков или правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Злоумышленники звонят под видом «службы безопасности банка» или «сотрудников правоохранительных органов», пугают взломом счета и убеждают снять все деньги, удалить банковское приложение и установить «новое» по ссылке», — рассказали в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что мошенники также намеренно торопят жертву, не оставляя времени на обдумывание своих действий, а для усиления доверия представляются сотрудниками ФСБ, банков, операторов связи, коммунальных служб и других организаций, пишет ТАСС.