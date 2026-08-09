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Михаил Ведерников: Строительный комплекс — важная часть экономики Псковской области

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил строителей с профессиональным праздником, который отмечается в России сегодня, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

«Строительный комплекс — важная часть экономики Псковской области. Благодаря важному созидательному труду строителей люди получают уютное и доступное жильё, современную социальную инфраструктуру, комфортную городскую среду. Это важный фундамент уверенного развития наших городов и районов. В своей работе вы уверенно сочетаете передовые технологии и смелые инженерные решения с лучшими профессиональными традициями. Ваша самоотдача, трудолюбие и способность преодолевать сложности вызывает искреннее уважение», - отметил губернатор. 

Михаил Ведерников выразил благодарность всем строителям за высокое мастерство и верность профессии.

«Особые слова признательности выражаю ветеранам строительной отрасли. Именно вы заложили те высокие стандарты, которые сегодня продолжает молодое поколение. Желаю масштабных проектов и вдохновения для смелых решений!», - заключил он. 

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