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До 11 миллионов порций кофе потребляют россияне в месяц

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Россияне в месяц потребляют до 11 миллионов порций кофе в заведениях, подсчитали аналитики компании «Платформа ОФД».

Изображение сгенерировано нейросетью

«Россияне потребляют 10-11 миллионов порций кофе в месяц в кофейнях. Среднее количество позиций в чеке: 3,1 – 3,3. Доля кофе и напитков в чеке: 70-75%», - показал анализ среднемесячного потребления кофе за период с 1 января 2025 по 1 июня 2026 года.

По данным авторов исследования, средневзвешенная цена кофе в первом полугодии текущего года составила 749 рублей, число покупок в годовом выражении выросло на 2%. При этом число торговых точек, продающих кофе, сократились за год на 15%.

Дороже всего россиянам обходится зерновой кофе - его средневзвешенная цена составила в отчетном периоде 1316 рублей, на кофе в капсулах тратят в среднем 729 рублей. Чуть доступнее молотый (612 рублей) и растворимый кофе (522 рубля). Средняя цена кофе в дрип-пакетах в первом полугодии составила 418 рублей.

Покупатель все больше покупает в онлайне, причем не только зерновой, но и растворимый кофе, обращают внимание аналитики. Это лидеры прироста в штуках и обороте. Дрип-пакеты, прошлогодний лидер продаж, демонстрирует снижение на фоне высокой базы прошлого года, пишут РИА Новости.

«Вместе с тем, продолжается оптимизация рынка розничной торговли кофе, выживают сильнейшие», - заключили авторы.

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