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45% псковичей поддерживают запрет на испытательный срок при найме женщин с детьми до 3 лет — опрос

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45% псковичей поддерживают запрет на испытательный срок при найме женщин с детьми до 3 лет, следует из опроса Superjob, в котором приняли участие представили компаний и экономически активные граждане.

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин (а также иных опекунов при отсутствии матери), имеющих детей в возрасте до трех лет. Работодатели инициативу не оценили. За — 31% представителей компаний, против — 37% («Им не до работы»), затруднились с оценкой — 32%.

Общество также восприняло нововведение неоднозначно. О поддержке инициативы заявили 45% псковичей: «Я поддерживаю, но из-за этого будут менее охотно брать женщин на работу»; «Считаю, что испытательный срок вообще следует отменить». Противников оказалось 26% («Мне кажется, что испытательный срок нужно оставить, потому что люди разные приходят устраиваться на работу»; «Испытательный срок устанавливается для того, чтобы выявить истинные навыки соискателя»; «Испытательный срок дисциплинирует работника»; «Законы должны быть одинаковы для всех»).

Женщинам инициатива ближе: среди горожанок «за» высказались 56% (а среди имеющих детей всех возрастов еще больше — 61%), тогда как среди мужчин — лишь 34%.

Граждане от 35 до 45 лет поддерживают нововведение чаще, чем те, кто младше, или старше.

Среди респондентов с доходом до 150 тысяч рублей за отмену испытательного срока выступает 54%, а среди зарабатывающих больше — лишь 36%.

Среди родителей, имеющих детей до трех лет, сторонников инициативы ожидаемо оказалось больше всего — 63%.

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