Абитуриенты подали в колледжи и техникумы уже более 3,2 миллиона заявлений

Абитуриенты предоставили уже свыше трех миллионов заявлений в колледжи и техникумы, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что в это число входят и 1,1 миллиона заявлений в учреждения «Профессионалитета», что превышает показатели 2025-го по итогам всей приемной кампании.
Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, ожидается прием в колледжи около 1,4 миллиона детей.
По словам министра, сейчас наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах и туризмом.
В аппарате Чернышенко уточнили, что лидирующие позиции по количеству заявлений занимают такие направления подготовки, как «Сестринское дело», «Разработка и управление программным обеспечением», «Лечебное дело», «Туризм и гостеприимство» и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», пишет РИА Новости.
В 2026 году идет прием по четырем новым специальностям, разработанным под запросы работодателей:
- «Конгрессно-выставочная деятельность»;
- «Реставрация недвижимых памятников культурного наследия»;
- «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта»;
- «Промышленный дизайн».
Согласно сообщению, на 2026/27 учебный год в колледжах и техникумах выделили около 880 тысяч бюджетных мест — на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Более 56% из них приходятся на технические профессии и специальности.