Абитуриенты подали в колледжи и техникумы уже более 3,2 миллиона заявлений

Абитуриенты предоставили уже свыше трех миллионов заявлений в колледжи и техникумы, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«С начала приемной кампании они подали уже более 3,2 миллиона заявлений в организации СПО — это примерно на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — привели его слова в аппарате.

Вице-премьер добавил, что в это число входят и 1,1 миллиона заявлений в учреждения «Профессионалитета», что превышает показатели 2025-го по итогам всей приемной кампании.

Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, ожидается прием в колледжи около 1,4 миллиона детей.

«В этом году конкурс на одно место в среднем составляет два человека. Однако по отдельным профессиям и специальностям конкурс выше: геология — 15 человек на место, картография — 14, радиотехнические комплексы — 13», — процитировали его в аппарате вице-премьера.

По словам министра, сейчас наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах и туризмом.

В аппарате Чернышенко уточнили, что лидирующие позиции по количеству заявлений занимают такие направления подготовки, как «Сестринское дело», «Разработка и управление программным обеспечением», «Лечебное дело», «Туризм и гостеприимство» и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», пишет РИА Новости.

В 2026 году идет прием по четырем новым специальностям, разработанным под запросы работодателей:

«Конгрессно-выставочная деятельность»;

«Реставрация недвижимых памятников культурного наследия»;

«Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта»;

«Промышленный дизайн».

Согласно сообщению, на 2026/27 учебный год в колледжах и техникумах выделили около 880 тысяч бюджетных мест — на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Более 56% из них приходятся на технические профессии и специальности.