Игорь Дитрих: Участники «Вахты памяти» на реальных примерах узнают о геноциде

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих совместно с главой Дедовичского округа Русланом Ахтямовым и депутатом муниципального Собрания Павлом Лукиным побывал на «Вахте памяти: Невельский фронт». Как сообщил Игорь Дитрих на своей странице в социальной странице «ВКонтакте», здесь собралось около 300 ребят из многих муниципалитетов региона, а также из других регионов России: Республик Коми и Карелия и ближнего зарубежья, например, из Казахстана.

Фотографии: Игорь Дитрих / «ВКонтакте»

Делегация проведала членов дедовичского молодежного поискового отряда «Журавли»: 30 юношей и девушек влились в движение своих сверстников и помогают поднимать бойцов, которые сложили головы более 80 лет назад, сражаясь за свободу и независимость Родины.

Парламентарий посетил полевой лагерь, где ребята живут, трудятся и отдыхают, а также учатся – инструкторы центра «Воин» ежедневно проводят занятия по тактической медицине, строевой подготовке и пулевой стрельбе. Кроме того, подростки участвуют в самодеятельности, устраивая концерты.

«Дети живут в достойных условиях, кормят очень даже хорошо: на кухне сняли пробу – вкусно и сытно», — прокомментировал Игорь Дитрих.

«Мама» отряда «Журавли» Юлия Тимонен всегда с ребятами: обучает и помогает справляться с трудностями. Дети принимают участие в «раскопах». В настоящее время подняты порядка 10 воинов Красной Армии.

«Но бывают ситуации, к которым трудно быть готовым даже взрослому человеку: при эксгумации в захоронениях находят и останки мирных жителей. Особенно остро молодые ребята воспринимают, когда приходится видеть останки детей. Таким образом наша молодежь не по учебникам, а на реальных жизненных примерах узнает, что такое геноцид мирного населения. Ребята, которые видели своими глазами последствия действий немецко-фашистских солдат, уже не воспримут переписанные версии истории нашей страны», — резюмировал Игорь Дитрих.

На данный момент «Вахта памяти» подходит к концу. Как отметили ребята из отряда «Журавли» при общении с делегацией, они не хотят уезжать и обязательно вернутся на Невельскую землю.