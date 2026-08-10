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Сотрудники псковской скорой помощи за неделю оказывали помощь при 43 ДТП и 29 пожарах

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Псковская станция скорой медицинской помощи за неделю с 3 по 9 августа зарегистрировала 2 864 обращения, сообщили Псковской Ленте Новостей на станции.

В службу неотложной помощи при поликлинике передали 213 вызовов, для передачи выездным бригадам – 2 274.

Сотрудники СМП оказывали помощь на 43 дорожно-транспортных происшествиях и 29 пожарах. В общественных местах помощь потребовалась 383 раза.

Детям скорую помощь вызывали 375 раз.

Среди заболеваний: на ОРВИ скорую помощь просили приехать 116 раз, на острое нарушение мозгового кровообращения – 12, на острые инфаркты миокарда - 37. 1 064 вызова были экстренными, 991 - неотложным, без угрозы для жизни.

Количество безрезультатных вызовов - 586. Пациенты передали восемь благодарностей сотрудникам СМП.

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