 
Общество

Исполнилось 30 лет со дня гибели великолукского сотрудника УФСБ Сергея Лобазкина

0

Сегодня исполняется 30 лет со дня гибели сотрудника отдела города Великие Луки УФСБ России по Псковской области майора Сергея Лобазкина. Действующие военнослужащие и ветераны органа безопасности почтили его память минутой молчания, к памятной доске возложили цветы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Сергей Лобазкин родился 22 марта 1960 года в Пыталовском районе. Окончил Выборгское авиационное техническое училище гражданской авиации имени маршала авиации С.Ф. Жаворонкова и исторический факультет Псковского педагогического института имени С.М. Кирова. С сентября 1989 года проходил военную службу в органах безопасности в городе Великие Луки. В мае 1996 года направлен в служебную командировку в Северо-Кавказский регион.

10 августа того же года принял участие в бою с бандитами в составе группы, которая отвлекала на себя превосходящие силы противника. Тем самым был обеспечен выход из окружения 14 военнослужащих. Однако при выполнении этой задачи Сергей Лобазкин погиб.

Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания, майор Сергей Лобазкин награжден Орденом Мужества (посмертно). Также он навечно зачислен в списки личного состава отдела в городе Великие Луки управления ФСБ России по Псковской области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026