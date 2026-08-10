Исполнилось 30 лет со дня гибели великолукского сотрудника УФСБ Сергея Лобазкина

Сегодня исполняется 30 лет со дня гибели сотрудника отдела города Великие Луки УФСБ России по Псковской области майора Сергея Лобазкина. Действующие военнослужащие и ветераны органа безопасности почтили его память минутой молчания, к памятной доске возложили цветы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Сергей Лобазкин родился 22 марта 1960 года в Пыталовском районе. Окончил Выборгское авиационное техническое училище гражданской авиации имени маршала авиации С.Ф. Жаворонкова и исторический факультет Псковского педагогического института имени С.М. Кирова. С сентября 1989 года проходил военную службу в органах безопасности в городе Великие Луки. В мае 1996 года направлен в служебную командировку в Северо-Кавказский регион.

10 августа того же года принял участие в бою с бандитами в составе группы, которая отвлекала на себя превосходящие силы противника. Тем самым был обеспечен выход из окружения 14 военнослужащих. Однако при выполнении этой задачи Сергей Лобазкин погиб.

Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания, майор Сергей Лобазкин награжден Орденом Мужества (посмертно). Также он навечно зачислен в списки личного состава отдела в городе Великие Луки управления ФСБ России по Псковской области.