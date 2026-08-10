В Корытовском лесопарке Пскова вырубают сухостой

В Корытовском лесопарке продолжается благоустройство. На данный момент на территории проводят санитарную обрезку, вырубку сухостоя, самосевной поросли и отдельных деревьев, которые мешают расти здоровым соснам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

Все работы соответствуют требованиям пожарной безопасности и правилам проведения работ в условиях парковой зоны и стесненной застройки, уточнили в администрации.

Ключевая задача текущего благоустройства — сделать территорию еще удобнее, сохранив при этом природу.

Планируется, что после завершения работ существующие прогулочные маршруты станут удобнее, в том числе для маломобильных групп. Природный ландшафт сохранится.

Подрядчик на регулярной основе выполняет подметание и очистку пешеходных дорожек. Уборка территории после проезда строительной техники также будет проведена — подрядная организация уже прорабатывает этот вопрос.

Напомним, в прошлом году Псков впервые стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Благодаря этому удалось получить средства на благоустройство Корытовского лесопарка.