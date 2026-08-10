Условия содержания в себежской колонии проверили общественники

Проверку условий отбывания наказаний и соблюдения прав осужденных в ИК-6 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Сосновый Бор Себежского округа, проверили представители Общественной наблюдательной комиссии региона Алексей Зацепов и Сергей Павлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении начальника исправительной колонии Сергея Орлова, сотрудников аппарата управления и учреждения правозащитники совершили обход территории ИК-6. Они посетили общежития отрядов осужденных, в том числе отряд строгих условий отбывания наказания, запираемые помещения, карантинное отделение, столовую, пищеблок, медицинскую часть, а также другие административно-хозяйственные объекты.

В ходе визита члены ОНК проводили опрос осужденных на наличие у них жалоб и заявлений. Всем обратившимся даны соответствующие разъяснения. По итогам проверки замечаний и обращений по работе ИК-6 представителями ОНК Псковской области не выявлено.