Велосипедную трассу предложили создать в Великих Луках

Создать велосипедную трассу в Великих Луках предложили в рамках встречи с гражданами депутату Государственной Думы Александру Козловскому и депутату Великолукской городской Думы Дмитрию Белюкову. Об этом депутат Госдумы сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Работали вместе с депутатом Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым. Во дворе дома №2 по улице Печорской собрались жители этого и соседних домов — большого жилого массива, объединяющего улицы Печорскую и 3-й Ударной Армии. Тем для обсуждения оказалось немало», - отметил Александр Козловский.

По его словам, жители хотят видеть во дворе дополнительную детскую площадку, которую можно поставить через территориальное общественное самоуправление.

«Говорили о состоянии дорог и тротуаров, территории возле отделения "Почты России", а также о возможности обустроить место для хранения велосипедов и детских колясок во дворе дома №2 по улице Печорской. Особенно приятно, что активно включилась молодежь. Ребята задавали вопросы и предлагали свои идеи. В частности, прозвучало предложение создать в городе специализированную трассу для велосипедистов. Обсудили возможность предусмотреть такое пространство при дальнейшем развитии территории будущего парка на улице Дружбы», - добавил Александр Козловский.

Также депутатам предложили установить на остановках информационные таблички с номерами проходящих автобусов и маршрутных такси.

«Казалось бы, небольшая деталь, но она действительно сделает общественный транспорт понятнее и удобнее, особенно для пожилых людей и гостей города. Интересное предложение прозвучало и по сохранению исторической памяти: отмечать специальными информационными знаками места, где когда-то находились значимые городские объекты, не сохранившиеся до наших дней. Хорошая идея, которая одновременно работает и на знание истории Великих Лук, и на туристическую привлекательность города», - подчеркнул Александр Козловский.

Отдельно жители обратили внимание на отсутствие тротуара на улице Мурманской — на участке у продуктового магазина до перекрестка с улицей 3-й Ударной Армии.

«Вопрос актуальный: людям приходится делать большой крюк или идти там, где для пешеходов нормальных условий нет. Сейчас при проектировании изменений на этом участке рассматривается устройство тротуара вместе с реконструкцией самого перекрестка», - заключил депутат.