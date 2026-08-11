В продаже в интернете появились новые БАДы для похудения с наркотиком

На российских торговых площадках массово продаются БАДы для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, которое может вызывать тяжелые нарушения психики, проблемы с сердцем и даже привести человека в реанимацию. Опасные препараты активно покупают подростки, а продаются они под видом безопасных американских и европейских средств для снижения веса, хотя в действительности имеют признаки кустарного производства на территории Казахстана.

Изображение сгенерировано нейросетью

Контрольная закупка и лабораторные исследования подтвердили наличие сибутрамина во всех проверенных образцах. Редакция «Известий» приобрела четыре популярных средства для похудения: Supressa Fast Metabolism, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и кофе S Figura Slim. Исследования, проведенные двумя независимыми лабораториями, показали, что во всех препаратах содержится сибутрамин. Причем в капсулах Supressa Fast Metabolism специалисты обнаружили 28,5 миллиграмм вещества, в Ultra Lipo 3 — 37 миллиграмм, а в Mineral Balance — 25,3 миллиграмм на капсулу. Это в два-три раза выше максимальных дозировок, которые применяются даже в зарегистрированных рецептурных препаратах с сибутрамином.

Опасность таких добавок подтверждают и реальные истории пострадавших. Так, жительница Воронежа рассказала, что после приема Supressa Fast Metabolism у ее 15-летней дочери появились галлюцинации и резкие изменения поведения. Семья сначала заподозрила употребление наркотиков, однако анализы показали наличие в организме сибутрамина. Девочке потребовалась помощь психиатра и длительное медикаментозное лечение.

Препараты продаются под видом продукции американских и европейских брендов, однако сведения об их производителях не соответствуют действительности. Поставки в Россию организованы через сеть казахстанских продавцов, зарегистрированных в том числе в одном небольшом селе.

По данным экспертов, это может свидетельствовать об использовании номинальных предпринимателей для торговли опасной продукцией.