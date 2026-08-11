Стоимость лечения некоторых видов рака в России выросла на 80%

Лечение рака органов пищеварения в России за 2026 год подорожало на 83%, рассказали в компании «АльфаСтрахование».

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным аналитиков, средний объем затрат на терапию для одного пациента с таким диагнозом превышает два миллиона рублей. Стоимость лечения рака кожи выросла на 47%, а рака матки — на 33%.

«Современные схемы лечения становятся более персонализированными и технологически сложными. Они требуют проведения молекулярно-генетических исследований, применения таргетных (точечно воздействующих на раковые клетки - ред.) и иммунных препаратов, длительного сопровождения пациента. Это повышает эффективность лечения, но увеличивает его стоимость», — отметил руководитель управления международного медстрахования Павел Королев.

Он добавил, что расходы по отдельным программам онкострахования могут исчисляться миллионами рублей.

На рост цен повлияло сразу несколько факторов, считает замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. Среди них — инфляция медицинских услуг, удорожание логистики оригинальных иностранных препаратов, а также обновление клинических рекомендаций в пользу более дорогой терапии, пишут «Известия».