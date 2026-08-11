 
Общество

Стоимость лечения некоторых видов рака в России выросла на 80%

0

Лечение рака органов пищеварения в России за 2026 год подорожало на 83%, рассказали в компании «АльфаСтрахование».

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным аналитиков, средний объем затрат на терапию для одного пациента с таким диагнозом превышает два миллиона рублей. Стоимость лечения рака кожи выросла на 47%, а рака матки — на 33%.

«Современные схемы лечения становятся более персонализированными и технологически сложными. Они требуют проведения молекулярно-генетических исследований, применения таргетных (точечно воздействующих на раковые клетки - ред.) и иммунных препаратов, длительного сопровождения пациента. Это повышает эффективность лечения, но увеличивает его стоимость», — отметил руководитель управления международного медстрахования Павел Королев.

Он добавил, что расходы по отдельным программам онкострахования могут исчисляться миллионами рублей.

На рост цен повлияло сразу несколько факторов, считает замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. Среди них — инфляция медицинских услуг, удорожание логистики оригинальных иностранных препаратов, а также обновление клинических рекомендаций в пользу более дорогой терапии, пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026