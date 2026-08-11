 
Общество

В Великих Луках обсудили концепцию благоустройства сквера на улице Ставского

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Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что инициировал обсуждение будущего благоустройства сквера на улице Ставского, дом 56. Территория победила в рейтинговом голосовании и будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

В обсуждении приняли участие местные жители, представители молодежи, краеведческого сообщества, общественные советники Главы города и специалисты УЖКХ. Участники встречи выслушали позицию специалистов и внесли свои предложения по развитию территории. В частности, прозвучала идея сделать сквер тематическим и посвятить его медицинским работникам.

 

Как отметил Дмитрий Белюков, такое решение может быть символичным, поскольку территория расположена в так называемом «больничном городке». Предложение также рассматривается как возможное направление Народной программы партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память».

Ранее Дмитрий Белюков сообщил, что старые гаражи на улице Ставского в Великих Луках украсили персонажами произведений Александра Пушкина.

 

На набережной в Великих Луках начали ремонт ливневки после подтопления. 

 

 

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Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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