 
Общество

Нейрогрибничество набирает популярность в России

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Еще пару лет назад поход за грибами был чем-то примитивным, но сейчас это целая IT-система из карт и баз данных с искусственным интеллектом. Как сообщает Baza в своем канале в мессенджере Мах, только за последние два года спрос на нейроприложения для определения грибов увеличился в четыре раза.

Скриншоты приложения: Baza / Мах

На некоторых из них число скачиваний преодолело отметку в 1–2 миллиона. В России также было запущено порядка 15 отечественных сайтов и программ по определению и поиску грибов.

 
 

Заядлый грибник Евгений из Приморья поделился с журналистами, что ноу-хау помогло ему не тратить лишнее время на поиск грибной поляны — некоторые сервисы имеют актуальные карты «всхода» грибов. Более того, приморец увеличил продажи на «ИИ-помогаторе» в несколько раз — мужчине всего за пару недель «грибной волны» удалось продать около 13 ведер на 35 тысяч рублей, когда раньше сумма едва достигала 11-13 тысяч.

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