Депутаты взяли в работу проблемы благоустройства и освещения дорог в Порхове

Депутаты и чиновники взяли в работу проблемы освещения дорог и соблюдения правил дорожного движения в Порхове, а также нехватки электромощностей на Порховском маслосырзаводе. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в своем канале в Max, комментируя итоги встречи с коллективом предприятия.

Фото здесь и далее: канал Антона Мороза в Max

«Порховский маслосырзавод – одно из известных в нашем регионе предприятий», - заметил депутат.

Накануне состоялась встреча руководства завода с коллективом, в которой приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов и его общественный помощник, главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер, министр сельского хозяйства Николай Романов, глава округа Юрий Семенов.

Производственники задавали самые разные вопросы. Большой блок тем касался благоустройства: сотрудники попросили заасфальтировать парковку перед проходной и назвали адреса дорог и дворов, где необходим ремонт.

Сотрудники эмоционально поддержали своего коллегу при обсуждении темы освещения дорог и соблюдения правил дорожного движения в городе Порхове, особенно в центре. Работники заявили, что многие родители опасаются за безопасность детей. По освещению отдельных участков улиц депутаты решили проработать этот вопрос, в том числе с помощью механизма ТОС. Относительно несоблюдения ПДД рассмотрели вариант дополнительной установки камер видеонаблюдения.

Также работники подняли вопрос об увеличении мощностей электричества, что, по словам Антона Мороза, позволит увеличить экологичность производства. «Часть этих вопросов уже была подана порховичами в качестве предложений в Народную программу "Единой России". Все предложения и проблемы взяли в работу. Благодарю сотрудников за открытость и конструктивный диалог», - заключил депутат.