Петербуржца будут судить в Невеле за контрабанду сигарет на 2 млн рублей

Псковская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга по факту контрабанды табачной продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров).

По версии дознания, в январе обвиняемый на легковом автомобиле незаконно переместил через государственную границу с Республикой Беларусь на территорию Российской Федерации табачную продукцию стоимостью более 2 млн рублей.

Преступные действия пресекли сотрудники Псковской таможни. Из незаконного оборота изъяли более 13 тысяч пачек сигарет без акцизов.

Уголовное дело направили в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.