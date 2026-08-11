«В фокусе»: Евгений Панфёров о «самочувствии» великолукского здравоохранения

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе».

Гость студии – главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров, а ключевой темой разговора станет ситуация в сфере великолукского здравоохранения.

С 2024 года более 40 уголовных дел: подделка документов, хищение топлива, фальшивые больничные, порча имущества. Ощущение, что это не учреждение здравоохранения, а какой-то спрут по примеру сицилийской мафии. В чем корень зла в этом учреждении? Что стало с сотрудниками, которые были замешаны в вопиющих нарушениях? Как вообще можно было допустить без малого полумиллиардный долг Великолукской межрайонной больницы? Как удалось добиться безубыточной работы учреждения на сегодняшний день, и как оно в целом выбирается из проблемного положения?

Об этом и не только – в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.