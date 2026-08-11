«Шпаргалку» по защите сердца и сосудов составили для псковичей

Международный день здорового сердца отмечают сегодня, 11 августа. В честь данного события врачи Псковской областной клинической больницы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, как защитить свое сердце от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Сердце — наш главный «мотор», и его ресурс во многом зависит от нашего ежедневного выбора. В ПОКБ отметили, что ранняя коррекция факторов риска и приверженность здоровому образу жизни могут предотвратить до 80% преждевременных смертей от ССЗ.

Профилактика требует комплексного подхода, поэтому в ПОКБ собрали для «шпаргалку» по защите сердца и сосудов.

Знайте своего «врага»: факторы риска

Все факторы риска делятся на две группы:

немодифицируемые (то, что нельзя изменить): возраст, пол, наследственность; модифицируемые (то, на что мы можем и должны повлиять): курение, нерациональное питание, гиподинамия (малоподвижность), избыточный вес, хронический стресс, недостаток сна, а также артериальная гипертензия и сахарный диабет. Именно борьба с модифицируемыми факторами дает самый мощный эффект.

ЗОЖ — фундамент здоровья сердца

Здоровый образ жизни — это не скучные ограничения, а база для долголетия. Ключевые элементы:

физическая активность: хотя бы 30 минут умеренной нагрузки (ходьба, плавание, велосипед) в день;

правильное питание: больше овощей, клетчатки и рыбы, меньше соли, сахара и трансжиров;

отказ от вредных привычек: курение и алкоголь наносят прямой удар по сосудам;

контроль веса: поддержание индекса массы тела в норме;

управление стрессом: полноценный сон (7–8 часов) и умение отдыхать.

Медицинская поддержка и скрининг

Даже при идеальном образе жизни важно держать руку на пульсе вместе с врачом. Медицинская профилактика включает:

регулярные обследования и диспансеризацию. Это возможность выявить проблемы на ранней, бессимптомной стадии;

скрининг на наследственные факторы. Например, анализ на липопротеин (а) [ЛП(а)], высокий уровень которого является независимым фактором риска ССЗ и передается генетически;

приверженность терапии. Если врач назначил лекарства от давления или для снижения холестерина, их нужно принимать регулярно, а не только «когда плохо».

«Начните заботу о сердце уже сегодня! Не ждите, пока сердце даст сбой. Пройдите диспансеризацию, измерьте давление и запишитесь на консультацию к терапевту или кардиологу», — призывают в ПОКБ.

Контакт-центр больницы: 8 (8112) 29-57-00.