Наталья Крипайтис приступила к обязанностям судьи Островского городского суда

11 августа к исполнению своих обязанностей в должности судьи Островского городского суда приступила Наталья Крипайтис, назначенная на данный пост указом президента Российской Федерации от 27 июля 2026 №514, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Островский городской суд

Председатель Островского городского суда Дмитрий Иванов представил Наталью Крипайтис коллективу и пожелал ей успехов в дальнейшей профессиональной деятельности по отправлению правосудия.

Ранее Наталья Крипайтис являлась судьей Великолукского районного суда.