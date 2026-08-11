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«Горячую линию» по вопросам подготовки к школе открывает псковский Роспотребнадзор

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С 10 по 21 августа Роспотребнадзор проведет всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«В преддверии нового учебного года граждане смогут получить консультации о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания. Специалисты также расскажут о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров», - отметили в Роспотребнадзоре.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической «горячей линии», и адреса:

  • город Псков, улица Гоголя, 21а, телефон: 72-18-02;
  • город Великие Луки, улица Тимирязева, 9, телефон: 7-62-42;
  • город Невель, улица Урицкого, 89, телефон: 2-19-61;
  • город Остров, улица Больничная, 8а, телефон: 3-28-98.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

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