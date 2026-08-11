Как размытая граница между домом и офисом крадёт жизнь, ответил эксперт

Рука сама тянется к телефону, а к вечеру — ощущение занятости при почти нулевом результате. Почему цифровая усталость бьёт не по глазам, а по способности соображать, и почему детокс тут не поможет, ответила эксперт по внедрению ИИ в образование, управление и корпоративную среду Мария Лопухина.

Термин «цифровое выгорание» часто используют как бытовое обозначение усталости от экранов и уведомлений. В научной литературе точнее говорить о технострессе — напряжении, когда требования цифровой среды превышают наши возможности управлять вниманием, временем и границами работы. ВОЗ связывает выгорание с хроническим стрессом на работе. Цифровое выгорание — не диагноз, а описание состояния, где технологии становятся источником перегрузки, вторгаются в личное время и снижают ощущение контроля.

По словам эксперта, проблема не в количестве часов перед экраном. Один человек может провести за компьютером весь день и сохранить работоспособность, другой — устать после нескольких часов переключений. Значение имеет то, как устроено взаимодействие с цифровой средой.

Вот пять признаков:

Первый — постоянные переключения даже без отвлечений. Рука автоматически тянется проверить почту или ленту. Мозгу приходится восстанавливать контекст задачи, поэтому к концу дня возникает ощущение занятости при небольшом объёме завершённой работы.

Второй — размытая граница между работой и отдыхом. Рабочие сообщения приходят вечером, уведомления сопровождают выходные. Даже формально не работая, человек остаётся в состоянии готовности. Отдых перестаёт восстанавливать.

Третий — раздражение или избегание обычных цифровых действий. Очередное обновление, новый сервис, необходимость войти в несколько систем вызывают непропорционально сильное раздражение. Человеку приходится адаптироваться, но не дают времени освоиться.

Четвёртый — трудности с мышлением после рабочего дня. Сложнее читать длинные тексты, принимать решения, анализировать. Цифровая перегрузка становится когнитивной. С появлением ИИ добавляется риск передавать системе не только рутину, но и формулирование вопросов и сравнение вариантов.

Пятый — цифровая среда определяет ваш ритм. Вы начинаете день с входящих сообщений, реагируете прежде, чем определить приоритеты, заканчиваете, когда иссякает поток запросов.

«Цифровое выгорание редко проявляется резкой поломкой. Постепенно снижаются концентрация, качество решений, способность восстанавливаться. Человек ошибается чаще, дольше выполняет задачи, становится раздражительным или безразличным. Опасность и для организаций: если культура поощряет непрерывную доступность, индивидуальные советы не решают проблему. Это вопрос организации труда», - подчеркнул Мария Лопухина.

Эксперт рекомендует начать не с полного детокса, а с восстановления управляемости. Проведите аудит: какие приложения прерывают чаще всего, какие сообщения требуют немедленной реакции, сколько систем используется для одной задачи. Измените правила: выделите время для сообщений, отключите необязательные уведомления, сократите число каналов, договоритесь о сроках ответа. С ИИ определите его роль: где он ускоряет рутину, а где решение требует самостоятельного анализа. Чрезмерное делегирование агентам часто ведёт к путанице и пролонгации времени, пишет RuNews24.ru.