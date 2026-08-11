Как размытая граница между домом и офисом крадёт жизнь, ответил эксперт

Рука сама тянется к телефону, а к вечеру — ощущение занятости при почти нулевом результате. Почему цифровая усталость бьёт не по глазам, а по способности соображать, и почему детокс тут не поможет, ответила эксперт по внедрению ИИ в образование, управление и корпоративную среду Мария Лопухина.
Термин «цифровое выгорание» часто используют как бытовое обозначение усталости от экранов и уведомлений. В научной литературе точнее говорить о технострессе — напряжении, когда требования цифровой среды превышают наши возможности управлять вниманием, временем и границами работы. ВОЗ связывает выгорание с хроническим стрессом на работе. Цифровое выгорание — не диагноз, а описание состояния, где технологии становятся источником перегрузки, вторгаются в личное время и снижают ощущение контроля.
По словам эксперта, проблема не в количестве часов перед экраном. Один человек может провести за компьютером весь день и сохранить работоспособность, другой — устать после нескольких часов переключений. Значение имеет то, как устроено взаимодействие с цифровой средой.
Вот пять признаков:
- Первый — постоянные переключения даже без отвлечений. Рука автоматически тянется проверить почту или ленту. Мозгу приходится восстанавливать контекст задачи, поэтому к концу дня возникает ощущение занятости при небольшом объёме завершённой работы.
- Второй — размытая граница между работой и отдыхом. Рабочие сообщения приходят вечером, уведомления сопровождают выходные. Даже формально не работая, человек остаётся в состоянии готовности. Отдых перестаёт восстанавливать.
- Третий — раздражение или избегание обычных цифровых действий. Очередное обновление, новый сервис, необходимость войти в несколько систем вызывают непропорционально сильное раздражение. Человеку приходится адаптироваться, но не дают времени освоиться.
- Четвёртый — трудности с мышлением после рабочего дня. Сложнее читать длинные тексты, принимать решения, анализировать. Цифровая перегрузка становится когнитивной. С появлением ИИ добавляется риск передавать системе не только рутину, но и формулирование вопросов и сравнение вариантов.
- Пятый — цифровая среда определяет ваш ритм. Вы начинаете день с входящих сообщений, реагируете прежде, чем определить приоритеты, заканчиваете, когда иссякает поток запросов.
Эксперт рекомендует начать не с полного детокса, а с восстановления управляемости. Проведите аудит: какие приложения прерывают чаще всего, какие сообщения требуют немедленной реакции, сколько систем используется для одной задачи. Измените правила: выделите время для сообщений, отключите необязательные уведомления, сократите число каналов, договоритесь о сроках ответа. С ИИ определите его роль: где он ускоряет рутину, а где решение требует самостоятельного анализа. Чрезмерное делегирование агентам часто ведёт к путанице и пролонгации времени, пишет RuNews24.ru.