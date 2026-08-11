Константин Сафронов стал заведующим великолукской гинекологией

В филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы приступил к работе новый заведующий гинекологическим отделением врач-акушер-гинеколог Константин Сафронов, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Фото: ПОКБ

Константин Сафронов окончил Военно-медицинский факультет при Саратовском государственном медицинском институте по специальности «Лечебное дело», а в 1997 году прошёл ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология».

Специалист проводит консультативный приём, а также выполняет широкий спектр оперативных вмешательств, в том числе:

лапароскопические операции при кистах яичников, спаечном процессе и бесплодии;

консервативную миомэктомию;

операции по удалению матки с придатками и без;

гистерорезектоскопию;

операции при опущении и выпадении гениталий с использованием сетчатых имплантов;

слинговые операции при недержании мочи;

операции лапаротомным доступом.