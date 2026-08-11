 
Общество

Константин Сафронов стал заведующим великолукской гинекологией

0

В филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы приступил к работе новый заведующий гинекологическим отделением врач-акушер-гинеколог Константин Сафронов, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице. 

Фото: ПОКБ

Константин Сафронов окончил Военно-медицинский факультет при Саратовском государственном медицинском институте по специальности «Лечебное дело», а в 1997 году прошёл ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология».

Специалист проводит консультативный приём, а также выполняет широкий спектр оперативных вмешательств, в том числе:

  • лапароскопические операции при кистах яичников, спаечном процессе и бесплодии;
  • консервативную миомэктомию;
  • операции по удалению матки с придатками и без;
  • гистерорезектоскопию;
  • операции при опущении и выпадении гениталий с использованием сетчатых имплантов;
  • слинговые операции при недержании мочи;
  • операции лапаротомным доступом.
«Желаем Константину Руслановичу успехов в работе, профессиональных достижений и благодарных пациентов!» - добавили в больнице.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026