Солнечное затмение, звездопад и парад шести планет смогут увидеть в ночь на четверг жители России

Сразу несколько астрономических явлений жители России могут наблюдать в ночь на 13 августа: солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и парад шести планет.

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По данным Московского планетария, 12 августа в 18:34 по московскому времени начнется полное солнечное затмение и завершится в 22:58 по Москве. Максимальная фаза наступит в 20:46, полная фаза продлится 2 минуты 18 секунд.

Полное затмение смогут увидеть жители Испании, Исландии, восточной Гренландии. В России его можно будет увидеть лишь на полуострове Таймыр. В Москве частное затмение начнется на закате, Солнце будет закрыто максимум на 1% и через 9 минут скроется за горизонт.

Частичное солнечное затмение также можно будет увидеть в прямом эфире, который проведет «Роскосмос». Эфир будет вестись с наблюдательной площадки в Лахта Центре в Санкт-Петербурге, сообщали в госкорпорации.

После солнечного затмения на небе можно будет наблюдать звездопад Персеиды. Его пик намечается в четверг в 5:00, ожидается до 100 метеоров в час (1-2 метеора в минуту в зените).

Специалисты планетария отметили, что звездопад лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро, в восточном направлении и высоко над горизонтом.

С вечера 12 августа и до рассвета 13 августа звездопад Персеиды будут сопровождать шесть планет Солнечной системы: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер, пишет «Интерфакс».

«Шесть планет, постепенно следуя друг за другом, будут появляться над северо-восточным горизонтом вот в такой последовательности: Нептун (после 21:30), Сатурн (21:45), Уран (23:00), Марс (00:30), Меркурий (03:30) и Юпитер (03:55)», — говорится в сообщении на сайте планетария.

Отмечается, что для наблюдения Урана и Нептуна потребуется телескоп, Сатурн и Марс будут видны невооруженным глазом, а Меркурий и Юпитер появятся незадолго до восхода Солнца и будут доступны для наблюдений около часа у северо-восточного горизонта.

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