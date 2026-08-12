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Млечный Путь и метеоры запечатлел астроном-любитель над Изборско-Мальской долиной

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Млечный Путь и метеоры над Изборско-Мальской долиной запечатлел псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов за три дня до пика потока Персеиды. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

Фотография была сделана в ночь с 9 на 10 августа. Всего за четыре часа съемки в кадр на 20-миллиметровый объектив попалось 25 метеоров, однако четыре из них оказались не принадлежащими потоку Персеиды и еще три не вошли в композитный кадр. Несколько метеоров, предполагает Петр Митрофанов, были закрыты облачностью, которая проходила по небу с 23:00 и окончательно рассеялась только к 00.30.

Пик потока Персеиды состоится уже сегодня (в ночь на среду с 12 на 13 августа). Кроме того, вечером с 20:00 до 21:00 будет наблюдаться солнечное затмение.

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