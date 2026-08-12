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Военных лётчиков с Днём ВВС поздравили депутаты Заксобрания Псковской области

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Военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил России с профессиональным праздником, Днём ВВС, поздравили депутаты Законодательного Собрания Псковской области. Поздравление опубликовано на сайте регионального парламента. 

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

«Этот день объединяет тех, кто посвятил свою жизнь защите воздушных рубежей Отечества. Для пилотов разных поколений главными профессиональными и нравственными ориентирами всегда были беззаветный патриотизм, доблесть и верность воинскому долгу», - напомнили в пресс-службе Заксобрания. 

Во все времена – от героев Великой Отечественной войны до современных асов – защитники неба олицетворяли собой честь, отвагу и высочайшее мастерство, продолжили в региональном парламенте: «Сегодняшние покорители воздушных просторов достойно продолжают дело отцов и дедов, приумножая славу российской военной школы в условиях новых вызовов. Именно эта священная связь времён и преемственность ратных традиций составляют несокрушимую мощь отечественного воздушного флота!»

«Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и, конечно же, чистого мирного неба! С праздником!» - заключили депутаты Законодательного Собрания Псковской области. 
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