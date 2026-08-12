Военных лётчиков с Днём ВВС поздравили депутаты Заксобрания Псковской области

Военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил России с профессиональным праздником, Днём ВВС, поздравили депутаты Законодательного Собрания Псковской области. Поздравление опубликовано на сайте регионального парламента.
Фото: Законодательное Собрание Псковской области
Во все времена – от героев Великой Отечественной войны до современных асов – защитники неба олицетворяли собой честь, отвагу и высочайшее мастерство, продолжили в региональном парламенте: «Сегодняшние покорители воздушных просторов достойно продолжают дело отцов и дедов, приумножая славу российской военной школы в условиях новых вызовов. Именно эта священная связь времён и преемственность ратных традиций составляют несокрушимую мощь отечественного воздушного флота!»