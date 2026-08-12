Капремонт школы и объектов культурного наследия обсудили власти с новоржевцами

Насущные вопросы, волнующие население в Новоржевском муниципальном округе, с жителями обсудил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Об этом депутат сообщил в Мах.
Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах
Встречу проводили совместно с главой муниципалитета Любовью Трифоновой, сотрудниками администраций, депутатами Законодательного Собрания и активными гражданами. Антон Мороз работал вместе с помощником губернатора региона Михаилом Каратышом.
Новоржевцы поделились насущными для своих территорий вопросами, среди них благоустройство, ЖКХ, содержание и ремонт дорог, особенно грунтовых.
Еще одна проблемная тема – капитальные ремонты зданий – объектов культурного наследия, где располагаются социальные учреждения.
Еще один важный для муниципального округа объект – пожарный пост. В районе он один и требует ремонта. Люди отметили, что это важный вопрос безопасности. В других округах открывают новые пожарные посты.
«Совместно с Михаилом Игоревичем проработаем вопрос о включении объекта в очередь и будем настоятельно работать над скорейшим решением вопроса. Спасибо новоржевцам за конструктивный диалог!» – резюмировал Антон Мороз.
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