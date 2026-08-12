 
Общество

Капремонт школы и объектов культурного наследия обсудили власти с новоржевцами

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Насущные вопросы, волнующие население в Новоржевском муниципальном округе, с жителями обсудил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Об этом депутат сообщил в Мах. 

Фото здесь и далее: Антон Мороз / Мах

Встречу проводили совместно с главой муниципалитета Любовью Трифоновой, сотрудниками администраций, депутатами Законодательного Собрания и активными гражданами. Антон Мороз работал вместе с помощником губернатора региона Михаилом Каратышом.

Новоржевцы поделились насущными для своих территорий вопросами, среди них благоустройство, ЖКХ, содержание и ремонт дорог, особенно грунтовых.

«Активные жители подняли вопрос капитального ремонта школы: он давно назрел, заявки поданы, но положительного результата нет. Необходимо работать с этим вопросом вместе с региональными властями», – подчеркнул Антон Мороз.

Еще одна проблемная тема – капитальные ремонты зданий – объектов культурного наследия, где располагаются социальные учреждения.

«Сложностей в этом вопросе достаточно много, все они сводятся к тому, что примеры таких капремонтов достаточно редки в силу большого числа ограничений и значительной стоимости работ», – отметил депутат.
 

Еще один важный для муниципального округа объект – пожарный пост. В районе он один и требует ремонта. Люди отметили, что это важный вопрос безопасности. В других округах открывают новые пожарные посты.

«Совместно с Михаилом Игоревичем проработаем вопрос о включении объекта в очередь и будем настоятельно работать над скорейшим решением вопроса. Спасибо новоржевцам за конструктивный диалог!» – резюмировал Антон Мороз.

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Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

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