Выезд в псковский округ №13: исчезновение лужи и благоустройство дворов

Контрольный выезд в округ №13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной прошел 11 августа. В ходе выезда были осмотрены четыре территории. В некоторых дворах уже прошло преображение и осталось доделать только небольшие участки, а в других - наоборот, работы по благоустройству только начинаются. Подробнее о прошедшем выезде - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Благоустройство Алтаева
Начался выезд с дворовой территории у дома №8 по улице Алтаева. Два месяца назад здесь завершилось благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Благодаря проведенным работам во дворе не только уложили новый асфальт, но и обустроили парковку, тротуары, установили скамейки и обновили зеленую зону.
Глава города Борис Елкин пообещал помочь с данным вопросом.
Победа в программе ФКГС
Второй точкой выезда стала общественная территория у рынка и Молодёжного центра на улице Труда, 49. Пространство между домами №49 по улице Труда, №52 по улице Новоселов и детским садом №40 «Ручеек» в этом году победило в конкурсе «Формирование комфортной городской среды».
В рамках конкурса планируется заасфальтировать дорожки, установить скамейки и обустроить спортивную площадку.
Активные ТОСовцы
Далее собравшиеся осмотрели дворовые территории домов №16 и №20 по улице Труда. Здесь активные жители создали ТОСы. Вдоль дома №20 по улице Труда с помощью ТОС псковичи хотят отремонтировать дорожный проезд и благоустроить детскую площадку: сделать на ней прорезиненное покрытие, а вокруг немного вырубить деревья, чтобы увеличить территорию игровой зоны.
Также жильцы дома обратили внимание депутата и главы на то, что прошлой зимой в доме температура воздуха составляла всего +17 градусов. По их словам, работы по ремонту теплосетей ведутся. В связи с этим у Бориса Елкина возник вопрос: «Сейчас дорога перерыта ПТС (муниципальное предприятие Пскова «Псковские тепловые сети» - ред.), у них должно быть заложено благоустройство после проведения работ. Надо понять, что они будут делать, чтобы не получилось так, что проект ТОСа и их благоустройство совпадут».
Помимо данных вопросов, у людей есть желание поменять окна в подъездах. Сейчас там стоят деревянные. Галина Неваленная и Борис Елкин пообещали помочь псковичам в решении этого вопроса.
Следующим посещенным объектом стал соседний дом №16 по улице Труда.
В нем запланирован ремонт крылец подъездов, также прорабатывается вопрос с освещением.
У Образского сквера
Последней точкой выезда стала территории, прилегающая к Образскому скверу вдоль улицы Застенной.
«Мы подавали эту территорию для участие в ФКГС, но не победили, будем еще раз пробовать», - сказала Галина Неваленная.
В завершение выезда депутат отметила растущую активность жителей округа. «Хочется поблагодарить наших активных жителей, тех, кто вовлекается в этот процесс. Нам приятно, что из года в год удается решать проблемные вопросы» - подытожила Галина Неваленная.
Контрольный выезд показал, что благоустройство территории — это не разовая акция, а непрерывный процесс, в котором переплетаются уже реализованные проекты, текущие работы и планы на перспективу. В работе по благоустройству объединяются усилия сразу нескольких сторон: федеральных программ, городской администрации, депутатского корпуса и, что особенно важно, самих жителей, которые через ТОСы и личные инициативы все активнее включаются в формирование облика своих дворов. Именно такое взаимодействие позволяет точечно решать те проблемы, которые действительно волнуют людей — будь то лужа во дворе, холодные батареи зимой или отсутствие детской площадки.
Александра Мошина
Фотографии Анны Тягуновой
Пресс-портреты