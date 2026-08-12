Выезд в псковский округ №13: исчезновение лужи и благоустройство дворов

Контрольный выезд в округ №13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной прошел 11 августа. В ходе выезда были осмотрены четыре территории. В некоторых дворах уже прошло преображение и осталось доделать только небольшие участки, а в других - наоборот, работы по благоустройству только начинаются. Подробнее о прошедшем выезде - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Благоустройство Алтаева

Начался выезд с дворовой территории у дома №8 по улице Алтаева. Два месяца назад здесь завершилось благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Раньше здесь была большая лужа, люди приходили замерять ее глубину, жаловались. А сейчас посмотрите, какая стала красота», - отметила Галина Неваленная.

Благодаря проведенным работам во дворе не только уложили новый асфальт, но и обустроили парковку, тротуары, установили скамейки и обновили зеленую зону.

«Мы еще подъезды покрасили. Теперь нам осталось только доделать еще часть двора. Нужно тоже заасфальтировать», - добавила депутат.

Глава города Борис Елкин пообещал помочь с данным вопросом.

Победа в программе ФКГС

Второй точкой выезда стала общественная территория у рынка и Молодёжного центра на улице Труда, 49. Пространство между домами №49 по улице Труда, №52 по улице Новоселов и детским садом №40 «Ручеек» в этом году победило в конкурсе «Формирование комфортной городской среды».

В рамках конкурса планируется заасфальтировать дорожки, установить скамейки и обустроить спортивную площадку.

«Может быть, еще поставим здесь какие-нибудь архитектурные формы, проработаем еще проект. Время у нас есть до декабря. Ну и, конечно, Молодежный центр доделывать надо», - сказал Борис Елкин.

Активные ТОСовцы

Далее собравшиеся осмотрели дворовые территории домов №16 и №20 по улице Труда. Здесь активные жители создали ТОСы. Вдоль дома №20 по улице Труда с помощью ТОС псковичи хотят отремонтировать дорожный проезд и благоустроить детскую площадку: сделать на ней прорезиненное покрытие, а вокруг немного вырубить деревья, чтобы увеличить территорию игровой зоны.

Также жильцы дома обратили внимание депутата и главы на то, что прошлой зимой в доме температура воздуха составляла всего +17 градусов. По их словам, работы по ремонту теплосетей ведутся. В связи с этим у Бориса Елкина возник вопрос: «Сейчас дорога перерыта ПТС (муниципальное предприятие Пскова «Псковские тепловые сети» - ред.), у них должно быть заложено благоустройство после проведения работ. Надо понять, что они будут делать, чтобы не получилось так, что проект ТОСа и их благоустройство совпадут».

Помимо данных вопросов, у людей есть желание поменять окна в подъездах. Сейчас там стоят деревянные. Галина Неваленная и Борис Елкин пообещали помочь псковичам в решении этого вопроса.

Следующим посещенным объектом стал соседний дом №16 по улице Труда.

В нем запланирован ремонт крылец подъездов, также прорабатывается вопрос с освещением.

У Образского сквера

Последней точкой выезда стала территории, прилегающая к Образскому скверу вдоль улицы Застенной.

«Мы подавали эту территорию для участие в ФКГС, но не победили, будем еще раз пробовать», - сказала Галина Неваленная.

«Уверен, у нее есть все шансы стать еще одним любимым местом отдыха горожан. Здесь уютное пространство с яблонями, утками и древней каменной стеной», - подчеркнул глава Пскова.

В завершение выезда депутат отметила растущую активность жителей округа. «Хочется поблагодарить наших активных жителей, тех, кто вовлекается в этот процесс. Нам приятно, что из года в год удается решать проблемные вопросы» - подытожила Галина Неваленная.

Контрольный выезд показал, что благоустройство территории — это не разовая акция, а непрерывный процесс, в котором переплетаются уже реализованные проекты, текущие работы и планы на перспективу. В работе по благоустройству объединяются усилия сразу нескольких сторон: федеральных программ, городской администрации, депутатского корпуса и, что особенно важно, самих жителей, которые через ТОСы и личные инициативы все активнее включаются в формирование облика своих дворов. Именно такое взаимодействие позволяет точечно решать те проблемы, которые действительно волнуют людей — будь то лужа во дворе, холодные батареи зимой или отсутствие детской площадки.

Александра Мошина

Фотографии Анны Тягуновой