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Жители обратились к главе Псковского округа по вопросу подъезда к общественному колодцу

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В ходе личного приема граждан глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова выслушала обращения жителей округа. Как сообщила глава в мессенджере «Макс», граждане проконсультированы, вопросы взяты в работу. 

Фото: Наталья Федорова / «Макс»

Заявительница обратилась с вопросом организации подъезда к общественному колодцу в одном из населенных пунктов территориального отдела «Писковичи-Ершово». Начальник теротдела Наталья Волкова вместе со специалистами отдела муниципального контроля и дорожного отделов администрации выедет на место, оценит ситуацию, после чего будет принято соответствующее решение. 

 

Две заявительницы из населенного пункта, расположенного в теротделе «Череха-Кирово», обратились с просьбой не грейдировать деревенскую дорогу в летний период. Некогда ее ремонт был выполнен кирпичом вторичного использования, поэтому после прохождения грейдера люди испытывают неудобства. Специалисты дорожного отдела выедут на место, окажут помощь с приведением дороги в надлежащий вид.

«Также с заявительницами обсудили вопрос создания ТОС: желание и инициативная группа уже есть, с решением необходимых формальностей окажут содействие специалисты администрации», - пишет глава округа.

Наталья Федорова также напомнила, что записаться на личный прием, который проходит каждый вторник с 9:30 до 11:00 в администрации Псковского муниципального округа, возможно предварительно по телефону: +7 (8112) 29-31-31.

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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