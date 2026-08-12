Жители обратились к главе Псковского округа по вопросу подъезда к общественному колодцу

В ходе личного приема граждан глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова выслушала обращения жителей округа. Как сообщила глава в мессенджере «Макс», граждане проконсультированы, вопросы взяты в работу.

Фото: Наталья Федорова / «Макс»

Заявительница обратилась с вопросом организации подъезда к общественному колодцу в одном из населенных пунктов территориального отдела «Писковичи-Ершово». Начальник теротдела Наталья Волкова вместе со специалистами отдела муниципального контроля и дорожного отделов администрации выедет на место, оценит ситуацию, после чего будет принято соответствующее решение.

Две заявительницы из населенного пункта, расположенного в теротделе «Череха-Кирово», обратились с просьбой не грейдировать деревенскую дорогу в летний период. Некогда ее ремонт был выполнен кирпичом вторичного использования, поэтому после прохождения грейдера люди испытывают неудобства. Специалисты дорожного отдела выедут на место, окажут помощь с приведением дороги в надлежащий вид.

«Также с заявительницами обсудили вопрос создания ТОС: желание и инициативная группа уже есть, с решением необходимых формальностей окажут содействие специалисты администрации», - пишет глава округа.

Наталья Федорова также напомнила, что записаться на личный прием, который проходит каждый вторник с 9:30 до 11:00 в администрации Псковского муниципального округа, возможно предварительно по телефону: +7 (8112) 29-31-31.