Подрядчика призвали ускорить темпы ремонта Локнянской средней школы

Глава Локнянского округа Иван Белугин и прокурор округа Надежда Новик проверили ход капитального ремонта Локнянской средней школы, где подрядчик увеличит темпы работ для сдачи объекта в декабре этого года. Об этом сообщил глава округа в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Ивана Белугина в Max

«Работы идут сразу по нескольким направлениям», — заявил Иван Белугин.

Сейчас подрядчик занимается монтажом системы отопления, электроснабжения и слаботочных систем. В классах на втором и третьем этажах рабочие уже залили полы. На первом этаже полы в учебных кабинетах начнут заливать после завершения основных работ по системе отопления.

Глава уточнил статус кровли: «Завершается ремонт кровли: осталось обустроить парапеты и выполнить финишный слой».

В ближайшее время к работе должны приступить штукатуры, после чего начнётся отделка стен.

«Объём ещё предстоит выполнить серьёзный, поэтому отдельно обратили внимание подрядчика на необходимость увеличить темпы», — подчеркнул глава. Он добавил, что важно грамотно организовать все процессы и использовать оставшееся время максимально эффективно, чтобы завершить ремонт школы в декабре этого года.

«Будем и дальше контролировать ход работ», — заверил Иван Белугин.