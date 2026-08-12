Подрядчика призвали ускорить темпы ремонта Локнянской средней школы

Глава Локнянского округа Иван Белугин и прокурор округа Надежда Новик проверили ход капитального ремонта Локнянской средней школы, где подрядчик увеличит темпы работ для сдачи объекта в декабре этого года. Об этом сообщил глава округа в своем канале в Max.
Фото здесь и далее: канал Ивана Белугина в Max
Сейчас подрядчик занимается монтажом системы отопления, электроснабжения и слаботочных систем. В классах на втором и третьем этажах рабочие уже залили полы. На первом этаже полы в учебных кабинетах начнут заливать после завершения основных работ по системе отопления.
Глава уточнил статус кровли: «Завершается ремонт кровли: осталось обустроить парапеты и выполнить финишный слой».
В ближайшее время к работе должны приступить штукатуры, после чего начнётся отделка стен.
«Объём ещё предстоит выполнить серьёзный, поэтому отдельно обратили внимание подрядчика на необходимость увеличить темпы», — подчеркнул глава. Он добавил, что важно грамотно организовать все процессы и использовать оставшееся время максимально эффективно, чтобы завершить ремонт школы в декабре этого года.
«Будем и дальше контролировать ход работ», — заверил Иван Белугин.
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