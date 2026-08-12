 
Общество

От инициативы молодых специалистов ЗАО «ЗЭТО» — к международному форуму «СпектрУМ»

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В июле на базе отдыха «Солнечный бор» (Великолукский район) состоялся II Всероссийский молодежный образовательный форум «СпектрУМ». Организованный ЗАО «ЗЭТО» совместно с учебным центром «Школа первых» и Союзом машиностроителей России, форум в этом году впервые вышел на международный уровень, объединив около 100 талантливых студентов, школьников и молодых специалистов из России, Республики Беларусь и Индии. 

Фотографии: ЗАО «ЗЭТО»

Масштабный образовательный проект, рожденный годом ранее как инициатива молодых специалистов завода, уверенно подтвердил статус ключевой инженерной площадки региона. За год форум вырос не только географически, но и качественно: количество участников увеличилось почти вдвое, а фокус образовательной программы стал еще более практико-ориентированным. Ключевым принципом «СпектрУМа» остается бесшовная связка «школа–вуз–предприятие».

В течение насыщенной недели работа велась по пяти актуальным направлениям: инженерия, проектный менеджмент, бренд-менеджмент, аддитивные технологии (3D-печать) и IT. Участники решали реальные производственные кейсы, погружаясь в полный жизненный цикл создания технологического продукта — от идеи до защиты готового прототипа перед экспертной комиссией.

Деловая программа форума была усилена участием ведущих отраслевых спикеров и гостей. Среди ключевых событий — участие депутата Государственной Думы Александра Козловского и закрытая лекция по кибербезопасности промышленных объектов от эксперта центра промышленной безопасности Василия Сухова. Мотивирующую встречу «Существует способ» провели тревел-блогеры и предприниматели Михаил Захаров и Елена Гаврилова. Кульминацией образовательного блока стала защита проектов, которую оценивали технический директор ЗАО «ЗЭТО» Дмитрий Ярошенко и генеральный директор ООО «Энергокабель» Александр Никитин.

«Динамика развития форума говорит сама за себя: от идеи молодых специалистов мы пришли к полномасштабному международному событию. Мы видим, как на наших глазах формируется сообщество будущих лидеров инженерной мысли. Формат «СпектрУМа» позволяет стереть грань между теорией в аудиториях и реальными задачами промышленности, что делает его уникальной кузницей кадров», — отметила директор учебного центра «Школа первых» Людмила Сорокина.

Организаторы позаботились не только об интеллектуальном наполнении форума. Программа включала спортивные и киберспортивные турниры. В копилке активностей — турниры по волейболу, настольному теннису и шашкам, киберспортивные баталии по CS2, DCL и Just Dance, а также интеллектуальный квиз, на котором команды проявили смекалку и эрудицию. Утренние зарядки для участников проводил мастер спорта по самбо и боксу, чемпион СЗФО Кирилл Титов.

Торжественная церемония закрытия завершилась вручением дипломов и сертификатов, однако главным итогом стало создание устойчивого комьюнити и новых профессиональных связей. Особым гостем церемонии стал кавалер двух орденов Мужества, руководитель ассоциации ветеранов СВО города Великие Луки Михаил Брагин.  

 
«Когда мы запускали первый "СпектрУМ", мы верили, что создаем не просто образовательную площадку, а настоящее сообщество единомышленников. Сегодня, видя искренний интерес со стороны молодежи из других стран, мы понимаем: форум попал в точку. Ребята уезжают отсюда не только с сертификатами, но и с горящими глазами, новыми друзьями и четким пониманием, куда двигаться дальше. Для нас как для работодателя это бесценно — видеть, как на "СпектрУМе" зажигаются будущие звезды инженерной отрасли», — поделилась директор по персоналу ЗАО «ЗЭТО» Надежда Якушева.
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