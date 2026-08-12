От инициативы молодых специалистов ЗАО «ЗЭТО» — к международному форуму «СпектрУМ»

В июле на базе отдыха «Солнечный бор» (Великолукский район) состоялся II Всероссийский молодежный образовательный форум «СпектрУМ». Организованный ЗАО «ЗЭТО» совместно с учебным центром «Школа первых» и Союзом машиностроителей России, форум в этом году впервые вышел на международный уровень, объединив около 100 талантливых студентов, школьников и молодых специалистов из России, Республики Беларусь и Индии.

Фотографии: ЗАО «ЗЭТО»

Масштабный образовательный проект, рожденный годом ранее как инициатива молодых специалистов завода, уверенно подтвердил статус ключевой инженерной площадки региона. За год форум вырос не только географически, но и качественно: количество участников увеличилось почти вдвое, а фокус образовательной программы стал еще более практико-ориентированным. Ключевым принципом «СпектрУМа» остается бесшовная связка «школа–вуз–предприятие».

В течение насыщенной недели работа велась по пяти актуальным направлениям: инженерия, проектный менеджмент, бренд-менеджмент, аддитивные технологии (3D-печать) и IT. Участники решали реальные производственные кейсы, погружаясь в полный жизненный цикл создания технологического продукта — от идеи до защиты готового прототипа перед экспертной комиссией.

Деловая программа форума была усилена участием ведущих отраслевых спикеров и гостей. Среди ключевых событий — участие депутата Государственной Думы Александра Козловского и закрытая лекция по кибербезопасности промышленных объектов от эксперта центра промышленной безопасности Василия Сухова. Мотивирующую встречу «Существует способ» провели тревел-блогеры и предприниматели Михаил Захаров и Елена Гаврилова. Кульминацией образовательного блока стала защита проектов, которую оценивали технический директор ЗАО «ЗЭТО» Дмитрий Ярошенко и генеральный директор ООО «Энергокабель» Александр Никитин.

«Динамика развития форума говорит сама за себя: от идеи молодых специалистов мы пришли к полномасштабному международному событию. Мы видим, как на наших глазах формируется сообщество будущих лидеров инженерной мысли. Формат «СпектрУМа» позволяет стереть грань между теорией в аудиториях и реальными задачами промышленности, что делает его уникальной кузницей кадров», — отметила директор учебного центра «Школа первых» Людмила Сорокина.

Организаторы позаботились не только об интеллектуальном наполнении форума. Программа включала спортивные и киберспортивные турниры. В копилке активностей — турниры по волейболу, настольному теннису и шашкам, киберспортивные баталии по CS2, DCL и Just Dance, а также интеллектуальный квиз, на котором команды проявили смекалку и эрудицию. Утренние зарядки для участников проводил мастер спорта по самбо и боксу, чемпион СЗФО Кирилл Титов.

Торжественная церемония закрытия завершилась вручением дипломов и сертификатов, однако главным итогом стало создание устойчивого комьюнити и новых профессиональных связей. Особым гостем церемонии стал кавалер двух орденов Мужества, руководитель ассоциации ветеранов СВО города Великие Луки Михаил Брагин.