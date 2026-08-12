Потребление хлеба в РФ снизилось почти в два раза за 20 лет

Потребление хлеба в России в 2025 году снизилось по сравнению с 2006 годом в 1,8 раза и составило рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год, следует из данных статистики.

Так, по итогам прошлого года россияне в среднем съедали 34,8 килограмма хлеба, что является минимальным значением с 2006 года (более ранняя статистика не публикуется).

В частности, один человек в 2025 году съел в среднем 23,7 килограмма пшеничного хлеба и 11,1 килограмма - ржаного и прочего. В 2006 году потребление хлеба в России оценивалось в 62,2 килограмма на человека в год, из которых 42,3 килограмма приходилось на пшеничный хлеб, а 19,9 килограмма - на остальной.

Кроме того, по сравнению с 2006 годом просело и потребление муки - на 25% - до 13 килограммов, пишет РИА Новости.

В то же время за минувшие годы россияне стали больше есть хлебобулочных изделий - 4,7 килограмма в 2025 году против 4,2 килограмма в 2006 году, а также других мучных кондитерских изделий - 14,2 килограмма против 13 килограмм соответственно.

В объемы потребления не включаются продукты, которые были съедены вне дома (в столовых на предприятиях, в школах, детских дошкольных учреждениях, ресторанах, кафе и других организациях общественного питания).