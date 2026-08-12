Плоды побед: как ТОСы преображают псковский округ №3

До недавнего времени в округе №3 города Пскова движение территориальных общественных самоуправлений было совершенно не развито. Местные жители могли годами ждать каких-то перемен. За последний год ситуация решительно преобразилась – теперь в округе действуют 17 ТОСов. И движение пошло. Пошло с таким размахом, что теперь Любятово не узнать. Активисты из ТОСов даже объединяют усилия, чтобы улучшить свои территории. Сегодня, 12 августа, в рамках депутатского выезда состоялся осмотр уже завершенных проектов, а также тех мест, где реализация еще только планируется. Подробнее – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

В выезде приняли участие депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов, глава города Пскова Борис Елкин, депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Дарья Дмитриева.

Выезд начался с территорий возле домов №№30-32 по улице Новгородской. Здесь жители применили довольно уникальную для движения ТОС практику – руководители самоуправлений объединили усилия для достижения общего результата. Так как три дома №30, №30а и №32 объединены как территориально, так и физически, активисты приняли решение создать три ТОСа. Задумка заключается в комплексном подходе к благоустройству общей территории. Один ТОС напишет проект по организации видеонаблюдения, другой – по организации парковки, а третий – по возведению детской площадки, которой очень не хватает местным детишкам.

Глава города оценил такой подход и предложил также силами ТОСов организовать ямочный ремонт дворового проезда.

«Конечно, это здорово. Коллеги по кусочкам решают общую проблему. Можно что-то глобальное подать на региональный конкурс, потом на городской. Также еще есть ФКГС (программа «Формирование комфортной городской среды» – ред.). Надо смотреть», – подчеркнул Борис Елкин.

Антон Мороз добавил: здорово, когда жильцы проявляют такую смекалку и решают вопросы вместе.

«Здорово, конечно, когда ТОСы решают вопросы вместе, сделать получается гораздо больше за один раз. Есть пример района Соколицы, где объединились сразу семь ТОСов. Они за год за счет регионального и городского бюджетирования получили семь миллионов рублей и сделали прекрасную рекреационную зону. Поэтому смотрите, на следующий год можно что-то глобальное реализовать», – предложил Антон Мороз.

Координатор объединившихся ТОСов Татьяна Ярмушева отметила, что с ней уже связывались подрядчики, и вскоре реализация проектов начнется.

«Со мной связывались подрядчики, уже приходили по видеонаблюдению, обсуждали, что можно сделать. Порадовало, что уже в этом году сделают. Большая радость есть по поводу воркаут-площадки. Обговорили, где будет все размещено. Я считаю, что все довольны. По поводу парковки люди волновались, будет ли движение? Взялись и будем двигаться дальше. Вместе, тремя домами мы решили сделать, чтобы и детям было хорошо, и взрослым, чтобы это все было под видеонаблюдением. На своем собственном примере я советую ТОСы. Когда один бьешься и что-то просишь, это очень долго. А тут мы совместно проявили активность. Чем больше людей что-то просит – тем лучше власти это слышат», – сказала Татьяна Ярмушева.

Затем выезд переместился на улицу Льва Толстого, 42. Местные жители хотят благоустроить территорию возле дома, так как в нем проживает преподавательский состав якорного вуза Псковской области – ПсковГУ и достаточно много молодежи. Камнем преткновения стала земля, которую жители хотят благоустроить. Сейчас она принадлежит университету, соответственно, у жителей не получится что-то на ней реализовать.

Антон Мороз попросил содействия в решении этого вопроса у администрации города.

«Здесь живут очень активные люди. Мы хотим попросить вас, Борис Андреевич, переговорить с университетом. Нужно провести перераспределение земли. Если нужны будут подписи – люди готовы, соберем. Для того, чтобы на этой территории реализовывать проекты, нужна ваша помощь», – сказал депутат.

«Получается, что и земля, и двор в федеральной собственности? С точки зрения количества жителей, понятно, что место здесь не приоритетное, но с точки зрения активности, надо это развивать», – ответил Борис Елкин.

Следующей точкой стал двор на той же улице возле дома №26. Активисты пожаловались главе города и депутатам на состояние здания. По линии капитального ремонта планируется переделать электроснабжение, но сами жители отмечают, что в первую очередь нужно отремонтировать фасад, так как в некоторых местах он уже рушится. Также жители пожаловались на аварийное дерево.

«Дерево-то убрать стоит тысяч сто примерно. Целый проект на это нецелесообразно писать. Остальные 900 можно на что-то еще направить», – отметил Борис Елкин.

Антон Мороз предложил разбить проект на несколько заявок.

«Проект можно разбить и сделать несколько заявок по одному миллиону. Мы вас в этом сопроводим. Подаваться в следующем году можно на оба конкурса: и на областной, и на городской. Все в наших руках. Совместно сделаем. Здесь есть с чем работать, главное – инициатива», – предложил Антон Мороз.

Активист Яна Врублевска уточнила у главы города, когда им ждать капитальный ремонт, так как дом в нем нуждается.

«Электрика, конечно, тоже хорошо, но, на наш взгляд, нужно начинать работать с фасадом», – отметила она.

«Нужно смотреть, что приоритетно. Отмостка дома, конечно, рушится. Кровля не везде заменена», – заметил Борис Елкин.

«Для этого должна быть соответствующая заявка. Если у вас сейчас электрика в плане, то, пока не поздно, можно попробовать обратиться и назначение капремонта заменить на ремонт фасада», – предложил Алексей Севастьянов.

«Мы поможем отработать. Спасибо, что проявляете активность. Сложно было найти людей, которые захотели что-то менять», – поделился Антон Мороз.

Далее состоялось обсуждение во дворе дома на Октябрьском проспекте, 41/48. Предлагается благоустроить этот двор и установить в нем детскую площадку. Алексей Севастьянов сделал замечание, что коммерческое здание, которое находится во дворе и пребывает не в самом лучшем состоянии, притягивает детей, что может привести к травматизму.

В качестве заинтересованного лица планируется привлечь к благоустройству собственника здания, который сдает его в аренду – это поможет ему повысить арендную плату.

«Мы нашли активистов, которые будут пытаться выходить на собственников. Будем пытаться по ТОСам тоже работать. Предложили свои услуги с точки зрения того, чтобы объяснить собственнику, что он получит. Объективно надо понимать, что если двор будет лучше, то и плата будет больше. Диалог пошел, население раскачивается», – отметил Антон Мороз и добавил: «Здесь бы детскую площадочку поставить. Задач много».

«Где мы стоим, здесь наиболее притягательная местность для установки детской площадки», – заметил Алексей Севастьянов.

Также глава города обратил внимание, что дорога, пролегающая вдоль дома, не полностью заасфальтирована. Антон Мороз предложил временно подсыпать дорогу асфальтной крошкой, чтобы убрать ямы.

«Подсыпем. В этом году уже не успеем заасфальтировать. Можно привлечь ТОСы, но они уже написали проект по благоустройству контейнерной площадки. Поэтому асфальтирование смогут сделать только через год. Пока что подсыпем. Договорились», – сказал Антон Мороз.

В микрорайоне Паневик ситуация нетипичная – он весь в индивидуальной жилищной застройке. Собственники домов неохотно идут на создание самоуправлений. Тем не менее ТОС появился – жители пяти домов объединились и выиграли грант на обустройство современной детской площадки. При благоустройстве монтаж жители будут делать за свой счет.

«Жители максимально активно включились, хотят закупить серьезное оборудование. Они собственными силами сделали волейбольную площадку. Это их заслуга. Показав эти объекты, планируется создать ТОС всего микрорайона Паневик для того, чтобы на следующий год было две заявки на региональный и городской грант. Будем рассчитывать на победу, благоустроим дополнительные территории», – поделился планами Антон Мороз.

Резюмируя выезд по округу, он подчеркнул, что акцент был сделан на то, что уже удалось реализовать совместно с городскими властями. Таким образом в микрорайоне Паневик появилось освещение, дорожное покрытие на улице Новгородской, капитальный ремонт дома на улице Николая Васильева, подсыпка дворовых территорий.

«Мы договорились об устройстве детской площадки на Новгородской улице, которая давно напрашивалась. В этом году этот проект должен быть реализован за счет средств инвесторов. Вторая часть объезда была посвящена грантам ТОСов. 15 ТОСов подавали заявки на финансирование, и из них удовлетворено было 13. 14 проектов реализуем, так как один ТОС выиграл и региональный, и городской конкурс», – сказал Антон Мороз.

Также он признался, что идею объединения ТОСов в Любятово позаимствовали после одного из выездов с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Очень большая активность у населения. Наши активисты помогают и на других территориях, люди видят, что работа идет. У нас уже готовятся еще два пакета документов на следующий год. Я думаю, что мы опять выйдем на достаточно большое количество, особенно когда люди увидят результаты. Вот мы сегодня с Борисом Андреевичем разговаривали, у нас уже часть работ законтрактована, часть работ реализуется, производится закупка оборудования, и мы рассчитываем, что в сентябре-октябре все проекты будут реализованы, и мы сможем их показать остальным жителям. Будем двигаться дальше», – заключил Антон Мороз.

Подводя итоги выезда, Борис Елкин заметил, что округ очень активен в движении территориальных общественных самоуправлений.

«С одной стороны, округ кажется непростым, но на самом деле активная работа местных жителей, активная работа депутатов дает плодотворные результаты. Об этом говорит количество созданных ТОСов на этой территории. Было ноль, а стало 17. Это говорит не только о том, что граждане активны, но и о том, что их поддерживают, им помогают на уровне муниципальной власти, на уровне депутатского корпуса. Важно, что эти инициативы находят отклик. Как результат, мы видим счастливые лица людей, которые видят эффект от этой работы», – отметил глава города.

Градоначальник подчеркнул, что при этом в округе остаются проблемные точки, с которыми нужно работать. По его мнению, стоит продолжать вовлекать движение ТОС в эту работу.

«Есть над чем работать, работы много, и мы понимаем, что эту работу надо продолжать, надо вовлекать движение ТОС. Надо не забывать и про инфраструктурные, и про другие истории. Мы видели сегодня, где освещение делается, другие проекты в городе реализуются. Такие незначительные вливания происходят, и это важно для развития округа, для людей, - заметил Борис Елкин. - Будем работать дальше, будем развивать округ, как и весь город в целом».

Благодаря активному сотрудничеству движения ТОС и городской администрации сегодня мы наблюдали первые плоды этой работы. Точек роста все еще много, но главное, что нужно понять – это то, что жители активно вовлечены и заинтересованы в благоустройстве территорий, где они проживают. Псковичи хотят, чтобы город вокруг них стал лучше. Такие проекты по капле наполняют море под названием «город Псков», делая его еще более привлекательным и уютным.

Андрей Николаев

Фотографии Анны Тягуновой