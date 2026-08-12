Плоды побед: как ТОСы преображают псковский округ №3

До недавнего времени в округе №3 города Пскова движение территориальных общественных самоуправлений было совершенно не развито. Местные жители могли годами ждать каких-то перемен. За последний год ситуация решительно преобразилась – теперь в округе действуют 17 ТОСов. И движение пошло. Пошло с таким размахом, что теперь Любятово не узнать. Активисты из ТОСов даже объединяют усилия, чтобы улучшить свои территории. Сегодня, 12 августа, в рамках депутатского выезда состоялся осмотр уже завершенных проектов, а также тех мест, где реализация еще только планируется. Подробнее – в репортаже Псковской Ленты Новостей.
В выезде приняли участие депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов, глава города Пскова Борис Елкин, депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Дарья Дмитриева.
Выезд начался с территорий возле домов №№30-32 по улице Новгородской. Здесь жители применили довольно уникальную для движения ТОС практику – руководители самоуправлений объединили усилия для достижения общего результата. Так как три дома №30, №30а и №32 объединены как территориально, так и физически, активисты приняли решение создать три ТОСа. Задумка заключается в комплексном подходе к благоустройству общей территории. Один ТОС напишет проект по организации видеонаблюдения, другой – по организации парковки, а третий – по возведению детской площадки, которой очень не хватает местным детишкам.
Глава города оценил такой подход и предложил также силами ТОСов организовать ямочный ремонт дворового проезда.
Антон Мороз добавил: здорово, когда жильцы проявляют такую смекалку и решают вопросы вместе.
Координатор объединившихся ТОСов Татьяна Ярмушева отметила, что с ней уже связывались подрядчики, и вскоре реализация проектов начнется.
Затем выезд переместился на улицу Льва Толстого, 42. Местные жители хотят благоустроить территорию возле дома, так как в нем проживает преподавательский состав якорного вуза Псковской области – ПсковГУ и достаточно много молодежи. Камнем преткновения стала земля, которую жители хотят благоустроить. Сейчас она принадлежит университету, соответственно, у жителей не получится что-то на ней реализовать.
Антон Мороз попросил содействия в решении этого вопроса у администрации города.
«Получается, что и земля, и двор в федеральной собственности? С точки зрения количества жителей, понятно, что место здесь не приоритетное, но с точки зрения активности, надо это развивать», – ответил Борис Елкин.
Следующей точкой стал двор на той же улице возле дома №26. Активисты пожаловались главе города и депутатам на состояние здания. По линии капитального ремонта планируется переделать электроснабжение, но сами жители отмечают, что в первую очередь нужно отремонтировать фасад, так как в некоторых местах он уже рушится. Также жители пожаловались на аварийное дерево.
Антон Мороз предложил разбить проект на несколько заявок.
Активист Яна Врублевска уточнила у главы города, когда им ждать капитальный ремонт, так как дом в нем нуждается.
«Электрика, конечно, тоже хорошо, но, на наш взгляд, нужно начинать работать с фасадом», – отметила она.
«Нужно смотреть, что приоритетно. Отмостка дома, конечно, рушится. Кровля не везде заменена», – заметил Борис Елкин.
Далее состоялось обсуждение во дворе дома на Октябрьском проспекте, 41/48. Предлагается благоустроить этот двор и установить в нем детскую площадку. Алексей Севастьянов сделал замечание, что коммерческое здание, которое находится во дворе и пребывает не в самом лучшем состоянии, притягивает детей, что может привести к травматизму.
В качестве заинтересованного лица планируется привлечь к благоустройству собственника здания, который сдает его в аренду – это поможет ему повысить арендную плату.
«Где мы стоим, здесь наиболее притягательная местность для установки детской площадки», – заметил Алексей Севастьянов.
Также глава города обратил внимание, что дорога, пролегающая вдоль дома, не полностью заасфальтирована. Антон Мороз предложил временно подсыпать дорогу асфальтной крошкой, чтобы убрать ямы.
В микрорайоне Паневик ситуация нетипичная – он весь в индивидуальной жилищной застройке. Собственники домов неохотно идут на создание самоуправлений. Тем не менее ТОС появился – жители пяти домов объединились и выиграли грант на обустройство современной детской площадки. При благоустройстве монтаж жители будут делать за свой счет.
Резюмируя выезд по округу, он подчеркнул, что акцент был сделан на то, что уже удалось реализовать совместно с городскими властями. Таким образом в микрорайоне Паневик появилось освещение, дорожное покрытие на улице Новгородской, капитальный ремонт дома на улице Николая Васильева, подсыпка дворовых территорий.
Также он признался, что идею объединения ТОСов в Любятово позаимствовали после одного из выездов с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Подводя итоги выезда, Борис Елкин заметил, что округ очень активен в движении территориальных общественных самоуправлений.
Градоначальник подчеркнул, что при этом в округе остаются проблемные точки, с которыми нужно работать. По его мнению, стоит продолжать вовлекать движение ТОС в эту работу.
Благодаря активному сотрудничеству движения ТОС и городской администрации сегодня мы наблюдали первые плоды этой работы. Точек роста все еще много, но главное, что нужно понять – это то, что жители активно вовлечены и заинтересованы в благоустройстве территорий, где они проживают. Псковичи хотят, чтобы город вокруг них стал лучше. Такие проекты по капле наполняют море под названием «город Псков», делая его еще более привлекательным и уютным.
Андрей Николаев
Фотографии Анны Тягуновой
Пресс-портреты