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Российская соцсеть Looky запустит свой мессенджер

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Российская социальная сеть Looky готовит к запуску собственный мессенджер. Как сообщили в компании, сейчас сервис обмена сообщениями уже встроен в основное приложение Looky, однако следующим этапом станет выпуск самостоятельного продукта с полноценным набором функций.

«Мы увидели, что пользователи начинают воспринимать Looky не только как социальную сеть, но и как пространство для повседневного общения. Внутри платформы появляются рабочие, домовые, поселковые и другие групповые чаты, люди переписываются и созваниваются друг с другом. Поэтому мы решили вынести уже востребованный сценарий общения в отдельное приложение и развивать его как самостоятельный продукт, который можно скачать из "сторов" (магазинах приложений - ред.)», — отметили в компании.

Задача команды заключается не только в том, чтобы помочь российским пользователям оставаться на связи, но и предоставить им новые возможности выбора — на фоне ограничения Telegram и удаления из западных магазинов приложений VK («ВКонтакте», MAX, «Одноклассники» и т.д.). При этом Looky остается абсолютно легальной площадкой как в России, так и за рубежом, для использования платформы не нужен VPN, общаться можно безо всяких ограничений. 

«Пользователь не должен выбирать между VPN, установкой приложения из сторонних источников и возможностью просто позвонить близким. Мы хотим вернуть людям нормальное общение — доступное, безопасное и без обходных путей», — резюмировали в Looky.Media.

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