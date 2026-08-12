Российская соцсеть Looky запустит свой мессенджер

Российская социальная сеть Looky готовит к запуску собственный мессенджер. Как сообщили в компании, сейчас сервис обмена сообщениями уже встроен в основное приложение Looky, однако следующим этапом станет выпуск самостоятельного продукта с полноценным набором функций.
Задача команды заключается не только в том, чтобы помочь российским пользователям оставаться на связи, но и предоставить им новые возможности выбора — на фоне ограничения Telegram и удаления из западных магазинов приложений VK («ВКонтакте», MAX, «Одноклассники» и т.д.). При этом Looky остается абсолютно легальной площадкой как в России, так и за рубежом, для использования платформы не нужен VPN, общаться можно безо всяких ограничений.
«Пользователь не должен выбирать между VPN, установкой приложения из сторонних источников и возможностью просто позвонить близким. Мы хотим вернуть людям нормальное общение — доступное, безопасное и без обходных путей», — резюмировали в Looky.Media.