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Врач рассказала, как снизить нагрузку на глаза школьника

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Освещение, стол и стул на рабочем месте школьника следует подготовить согласно параметрам ребенка, расстояние от глаз до рабочей поверхности должно быть в среднем 25-30 сантиметров, это снижает нагрузку на глаза на 30–40%, рассказала офтальмолог, заведующая детским диагностическим отделением с плеопто-ортоптическим лечением НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Минздрава РФ Марина Митронина.

Врач уточнила, что рабочая поверхность школьника должна быть хорошо освещена. Для правши настольную лампу обычно располагают слева, для левши - справа, чтобы рука не создавала тень, пояснила эксперт.

«Свет должен быть достаточно ярким, но при этом не слепить глаза и не создавать выраженных бликов. Также используйте подставку для книг, расстояние от глаз до рабочей поверхности не ближе длины локтя, в среднем 25-30 сантиметров. Эти простые правила снижают нагрузку на глаза на 30–40%», - сказала Митронина.
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