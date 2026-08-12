Прощание с ветераном прокуратуры Еленой Паршиной пройдет в Великих Луках 13 августа

Прощание с ветераном прокуратуры Еленой Паршиной состоится 13 августа в 12:00 в Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

11 августа на заслуженном отдыхе скоропостижно скончалась ветеран прокуратуры Псковской области, бывший заместитель прокурора города Великие Луки Елена Паршина.

«Коллектив прокуратуры Псковской области выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям покойной. Мы разделяем с вами тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память о Елене Николаевне навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека и профессионала. Елена Николаевна более 37 лет своей жизни посвятила служению закону. Вся её трудовая биография неразрывно связана с прокуратурой города Великие Луки. Придя в органы прокуратуры на должность стажера помощника прокурора, она прошла путь до заместителя прокурора города, показав себя грамотным руководителем и тонким правоведом», - рассказали в ведомстве.

Под непосредственным руководством Елены Паршиной прокуратура города осуществляла действенный надзор за соблюдением федерального законодательства, особое внимание уделялось исполнению законов о несовершеннолетних, отметили коллеги. В личном деле Елены Паршиной неоднократно отмечались её высокий профессионализм, инициативность и настойчивость в достижении поставленных целей.

«Благодаря присущему ей чувству долга, твердости характера, принципиальности и активной жизненной позиции Елена Николаевна снискала безоговорочный авторитет и глубокое уважение среди коллег», - продолжили в надзорном органе.

За безупречную и примерную службу Елена Паршина была удостоена высоких ведомственных наград, в числе которых: нагрудный знак «За безупречную службу» I степени (2012) и знак отличия «За верность закону» I степени (2019).

Приказом прокурора Псковской области от 17 января 2012 года за примерное исполнение служебных обязанностей её имя было занесено на доску почета прокуратуры Псковской области.