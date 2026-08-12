Социальная справедливость начинается с качественной помощи и уважения к тем, кто её оказывает — Сергей Вострецов

Программы Минтруда по повышению квалификации специалистов соцсферы являются важнейшим условием для оказания качественной помощи уязвимым гражданам, поэтому их необходимо сделать доступными во всех регионах. При этом обучение должно обязательно сопровождаться улучшением условий труда, достойной оплатой и повышением престижа профессий социальных работников. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представило программы повышения квалификации специалистов, работающих в сфере ранней помощи детям и их семьям, а также в области сопровождаемого проживания. Эти инициативы направлены на повышение качества социальных услуг, развитие профессиональных компетенций работников и создание условий для более эффективной поддержки детей с нарушениями развития, детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью, нуждающихся

в сопровождении.

Ранняя помощь предполагает комплексную поддержку детей раннего возраста и их семей — от выявления рисков и нарушений развития до организации междисциплинарной работы специалистов (психологов, педагогов, социальных работников, медиков). Сопровождаемое проживание, в свою очередь, ориентировано на помощь людям с инвалидностью в самостоятельной жизни с необходимой поддержкой, включая учебное проживание, социальную адаптацию и развитие бытовых навыков. Представленные программы повышения квалификации включают теоретические и практические модули по организационно-правовым основам, технологиям работы, межведомственному взаимодействию и этическим аспектам. Они предназначены для специалистов учреждений социального обслуживания, реабилитационных центров и организаций, оказывающих соответствующие услуги. Обучение позволит актуализировать знания с учётом современных стандартов и лучших практик.

«Представленные Минтрудом программы повышения квалификации специалистов по ранней помощи детям и сопровождаемому проживанию — это важный и своевременный шаг в развитии системы социальной поддержки. Мы в СОЦПРОФ всегда подчёркиваем: качество помощи напрямую зависит от уровня подготовки тех, кто её оказывает. Специалисты, работающие с детьми, имеющими особенности развития, и с людьми, которым требуется сопровождаемое проживание, должны обладать не только знаниями, но и актуальными практическими навыками, пониманием современных подходов и умением выстраивать работу с семьями. Повышение квалификации в этих сферах — это инвестиция в будущее. Ранняя помощь позволяет вовремя поддержать ребёнка и семью, снизить риски инвалидизации и дать детям больше возможностей для развития и социализации. Сопровождаемое проживание помогает людям с инвалидностью жить более самостоятельно и достойно, а не изолированно. Мы полностью поддерживаем эту работу Минтруда и считаем необходимым обеспечить доступность таких программ для специалистов во всех регионах, создать условия для регулярного обучения и обмена опытом. Профсоюзы СОЦПРОФ готовы содействовать в том, чтобы интересы работников социальной сферы учитывались при реализации этих инициатив, а сами программы способствовали не только росту компетенций, но и повышению престижа профессии, достойной оплате труда и улучшению условий работы. Социальная справедливость начинается с качественной помощи тем, кто в ней особенно нуждается, и с уважения к тем, кто эту помощь оказывает каждый день», - комментирует Сергей Вострецов.

В СОЦПРОФ отмечают, что подобные меры соответствуют задачам социальной политики, направленным на поддержку семей с детьми и людей с инвалидностью. Эффективная реализация программ потребует координации усилий органов власти, образовательных организаций и профессионального сообщества.