Социальная справедливость начинается с качественной помощи и уважения к тем, кто её оказывает — Сергей Вострецов

Программы Минтруда по повышению квалификации специалистов соцсферы являются важнейшим условием для оказания качественной помощи уязвимым гражданам, поэтому их необходимо сделать доступными во всех регионах. При этом обучение должно обязательно сопровождаться улучшением условий труда, достойной оплатой и повышением престижа профессий социальных работников. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представило программы повышения квалификации специалистов, работающих в сфере ранней помощи детям и их семьям, а также в области сопровождаемого проживания. Эти инициативы направлены на повышение качества социальных услуг, развитие профессиональных компетенций работников и создание условий для более эффективной поддержки детей с нарушениями развития, детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью, нуждающихся
в сопровождении.
Ранняя помощь предполагает комплексную поддержку детей раннего возраста и их семей — от выявления рисков и нарушений развития до организации междисциплинарной работы специалистов (психологов, педагогов, социальных работников, медиков). Сопровождаемое проживание, в свою очередь, ориентировано на помощь людям с инвалидностью в самостоятельной жизни с необходимой поддержкой, включая учебное проживание, социальную адаптацию и развитие бытовых навыков. Представленные программы повышения квалификации включают теоретические и практические модули по организационно-правовым основам, технологиям работы, межведомственному взаимодействию и этическим аспектам. Они предназначены для специалистов учреждений социального обслуживания, реабилитационных центров и организаций, оказывающих соответствующие услуги. Обучение позволит актуализировать знания с учётом современных стандартов и лучших практик.
В СОЦПРОФ отмечают, что подобные меры соответствуют задачам социальной политики, направленным на поддержку семей с детьми и людей с инвалидностью. Эффективная реализация программ потребует координации усилий органов власти, образовательных организаций и профессионального сообщества.