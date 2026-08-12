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Спустя 14 лет Великолукский суд заочно вынес приговор сбежавшему криминальному авторитету за разбойное нападение

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Спустя 14 лет Великолукский городской суд поставил точку в деле подсудимого Итальянцева, который все эти годы скрывался от следствия, провозгласив в отношении него заочный обвинительный приговор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам уголовного дела предприниматель одной из великолукских организаций отказался платить местному криминальному авторитету – Итальянцеву за услуги по решению вопросов деятельности организации в криминальных и силовых структурах. В ответ на это обвиняемый незаконно проник в офис потерпевшего, приставил к горлу нож, ранив его, и заставил открыть сейф, откуда похитил 1,5 миллиона рублей, принадлежащих предпринимателю. После этого, с целью подавления сопротивления со стороны потерпевшего, подсудимый нанес ему удар ножом в шею и несколько ударов кулаком в область головы. После этого Итальянцев скрылся и был объявлен в международный розыск, в связи с чем уголовное дело рассматривалось без его участия. 

Действия обвиняемого судом квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ, как разбой в особо крупном размере с использованием оружия. 

Суд назначил Итальянцеву наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба в размере 1 500 000 рублей. 

Несмотря на то, что приговор вынесен заочно, статус «находящегося в розыске» для Итальянцева сохраняется. Как только его местонахождение будет установлено, он подлежит незамедлительному заключению под стражу для исполнения наказания.

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