Народный праздник Евдокимово заговенье отмечают сегодня россияне

Ежегодно 13 августа православные верующие чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина — христианского подвижника IX века, прославившегося справедливостью, милосердием и помощью нуждающимся. В народном календаре дата получила названия Евдокимов день и Евдокимово заговенье, поскольку приходится на канун Успенского поста. В 2026 году праздник выпал на четверг.

Изображение сгенерировано нейросетью

Праведный Евдоким жил в IX веке в Каппадокии, области в Малой Азии, на территории современной Турции, во время правления византийского императора Феофила. Его родителями были знатные и благочестивые христиане Василий и Евдокия, известные при императорском дворе.

С ранних лет будущий святой выбрал строгую, сдержанную жизнь и дал обет безбрачия и целомудрия. Происхождение и способности Евдокима открывали перед ним возможность сделать придворную карьеру. Император Феофил назначил молодого человека правителем Харсианской области в Малой Азии. Получив власть, Евдоким не изменил прежнему образу жизни. Государственную должность Евдоким воспринимал не как источник личной выгоды, а как обязанность перед людьми.

Евдоким скончался в возрасте 33 лет. Почувствовав приближение смерти, он попросил домашних похоронить его в той одежде, в которой он умрет, а затем велел всем выйти из комнаты. Последние минуты святой провел один в молитве так же скрытно, как прежде совершал свои духовные подвиги и помогал нуждающимся.

Евдокима похоронили согласно его завещанию. Вскоре место погребения стало привлекать верующих, церковное предание сообщает об исцелениях людей, приходивших к его гробу. Слава о праведнике распространилась далеко за пределы Харсианской области.

Через 18 месяцев после смерти сына из Константинополя приехала его мать Евдокия. К тому времени родители святого уже переселились в столицу Византийской империи. По просьбе женщины могилу открыли. Согласно житию, тело Евдокима оказалось нетленным, а от гроба исходило благоухание.

Евдокия хотела забрать мощи в Константинополь, однако жители Харсиана отказались расставаться с почитаемой святыней. Тело праведника переодели в новые одежды и оставили на прежнем месте. Лишь спустя некоторое время иеромонах Иосиф, служивший при гробе Евдокима, сумел перенести мощи в византийскую столицу.

В Константинополе святыню поместили в серебряную раку в церкви Пресвятой Богородицы, которую построили родители Евдокима. Согласно преданию, и здесь, как ранее в Харсианской области, страждущие получали исцеления по молитвам у его мощей.

На Руси день почитания святого стали называть Евдокимовым днем. Со следующего дня у верующих начинался двухнедельный Успенский пост, который продолжался до 27 августа. Накануне, 13 августа, разрешалась скоромная пища, поэтому праздник получил второе название — Евдокимово заговенье.

Утром верующие отправлялись в храм или молились дома. У святого Евдокима просили мира между близкими, благополучия в доме, сил для честного труда и помощи в сложных семейных обстоятельствах. После службы крестьяне приступали к своим насущным делам.

Евдокимово заговенье приходилось на самую насыщенную часть сельскохозяйственного года. На полях шла уборка хлеба, в огородах поспевали овощи, а лес давал ягоды и грибы. Одновременно приближался Успенский пост, поэтому 13 августа крестьяне старались закончить часть хозяйственных дел и приготовить продукты, которые пригодятся в следующие две недели.

С Евдокимовым днем на Руси был связан ряд суеверий и запретов, главным из которых считалась большая уборка в доме. По народному поверью, 13 августа домовой отдыхал, поэтому шумная перестановка, стирка или ремонт могли его потревожить и лишить жилище спокойствия, пишут «Известия».