Отечественные реагенты помогли изучить ДНК создателей белевской пастилы

Специалисты МФТИ провели генетическое исследование останков, найденных в двух склепах Покровской церкви в Белеве Тульской области. Ученые выяснили, что они принадлежат представителям известной купеческой династии Прохоровых, сыгравшей важную роль в истории России.

Изображение сгенерировано нейросетью

Для этого исследователи провели сравнение ДНК из обнаруженных образцов с генами современных потомков семьи. Научная работа стала возможной благодаря производству необходимых для этого реагентов российской компанией. Ранее их приходилось закупать в США. Похожую технологию использовали для идентификации останков представителей династии Романовых, английского короля Ричарда III и Николая Коперника.

«С помощью высокочувствительных методов криминалистической генетики и при строгом соблюдении протоколов работы с древним материалом нам удалось установить прямую родственную связь между останками из двух склепов и ныне живущим потомком. Это классический случай идентификации исторической личности, в котором независимым образцом для сравнения выступил реальный человек. Фактически мы замкнули генетическую цепочку и подтвердили, что в склепах находятся представители рода Прохоровых — отец и сын», — рассказал заведующий лабораторией исторической генетики МФТИ Харис Мустафин.

Материал для исследования поступил в лабораторию исторической генетики МФТИ от археологов, проводивших охранные работы в Покровской церкви Белева. Во время благоустройства территории в двух склепах конца XIX века обнаружили захоронения, которые, согласно архивным данным и косвенным признакам, могли принадлежать известным белевским предпринимателям — Амвросию Павловичу и Павлу Амвросиевичу Прохоровым. Для проверки этой версии ученые получили биологический материал прямого потомка по мужской линии, который дал информированное согласие на участие в исследовании.

Анализ показал, что двое погребенных были мужчинами и ближайшими родственниками. Вероятность их родства как отца и сына — более 99,99%, пишут «Известия».