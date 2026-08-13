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Суд встал на сторону арендатора в споре о загрязнении земель в Палкинском округе

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Суд признал недействительным предписание Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору как несоответствующее требованиям положений статей 13, 42 ЗК РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды», сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение создано нейросетью / Арбитражный суд Псковской области

1 ноября 2025 года управление Россельхознадзора вынесло предписание в отношении ООО «Экор.Ос» об устранении нарушений требований земельного законодательства РФ. На общество возложили обязанность провести рекультивацию пострадавших частей земельного участка сельскохозяйственного назначения и земельного участка на землях неразграниченной собственности, а также необходимо было возместить вред, причиненный окружающей среде. Суд 11 августа 2026 года признал предписание недействительным. 

Как пояснили в суде, в 2010-м году администрация Палкинского района и ООО «Экор.Ос» заключили договоры аренды земельных участков для размещения полигона для твердых бытовых отходов в деревне Амосово. Сам полигон отходов организовали и ввели в эксплуатацию в 1999 году, а в 2019 году полигон исключили из государственного реестра объектов размещения отходов. Договоры расторгли.

Общество, оспаривая предписание, указывало на отсутствие своей вины и причинно-следственной связи, поскольку полигон эксплуатировался задолго до заключения договоров аренды, в последующем земельные участки вернули, а каких-либо нарушений надзорные органы не выявили. Кроме того, ООО «Экор.Ос» полагает, что управление пыталось таким образом возложить на общество ответственность как на «последнего эксплуатирующего объект». 

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