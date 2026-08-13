В Госдуме рассказали о схемах мошенников перед 1 сентября

Перед началом нового учебного года мошенники активно атакуют школьников и их родителей, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
По словам депутата, злоумышленникам зачастую не нужно сразу получать деньги — достаточно завладеть доступом к банковскому аккаунту, чтобы последствия оказались гораздо серьезнее одной покупки.
Немкин отметил, что в перед 1 сентября аферисты традиционно подстраиваются под тревожность родителей и дефицит времени.
Отдельную ловушку представляют собой фальшивые магазины и объявления с «последними комплектами» школьной формы, техники или учебников по подозрительно низким ценам, добавил Немкин. В этих случаях мошенники играют уже на желании сэкономить, и чем сильнее давят на срочность — «цена только сегодня», «осталась одна штука», «оплатите сейчас, иначе заказ уйдет другому» — тем выше вероятность, что перед покупателем не выгодное предложение, а попытка отключить критическое мышление, пояснил он.
По его мнению, и со взрослыми, и с детьми следует провести разговор о цифровой безопасности.
А кроме того, к списку покупок для школы следует добавить еще один пункт: тщательно следить за тем, кому именно отправляются деньги и данные, пишет РИА Новости.