 
Общество

В Госдуме рассказали о схемах мошенников перед 1 сентября

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Перед началом нового учебного года мошенники активно атакуют школьников и их родителей, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«Особенно хорошо работают сообщения от имени школы, родительского комитета или якобы государственных служб: "Собираем на подарок", "Нужно оплатить питание", "Подтвердите льготу", "Вам положена выплата к 1 сентября". Дальше человека могут перевести на поддельную страницу оплаты или выманить данные карты и код из СМС», — сказал он.

По словам депутата, злоумышленникам зачастую не нужно сразу получать деньги — достаточно завладеть доступом к банковскому аккаунту, чтобы последствия оказались гораздо серьезнее одной покупки.

Немкин отметил, что в перед 1 сентября аферисты традиционно подстраиваются под тревожность родителей и дефицит времени.

«Человек думает о форме, учебниках, кружках — и именно в этот момент ему предлагают "срочно оплатить", "подтвердить данные" или "забрать положенную выплату". Главная опасность таких схем в том, что они маскируются под абсолютно привычные школьные процессы», — пояснил парламентарий.
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Отдельную ловушку представляют собой фальшивые магазины и объявления с «последними комплектами» школьной формы, техники или учебников по подозрительно низким ценам, добавил Немкин. В этих случаях мошенники играют уже на желании сэкономить, и чем сильнее давят на срочность — «цена только сегодня», «осталась одна штука», «оплатите сейчас, иначе заказ уйдет другому» — тем выше вероятность, что перед покупателем не выгодное предложение, а попытка отключить критическое мышление, пояснил он.

«Есть и еще одна важная деталь: перед учебным годом мошенники могут атаковать не только родителей, но и детей. Под видом школьных чатов, конкурсов, бесплатных подписок или «подарков первоклассникам» подростка могут попытаться вывести на фишинговый сайт или убедить установить неизвестное приложение», — предупредил депутат.

По его мнению, и со взрослыми, и с детьми следует провести разговор о цифровой безопасности.

«Универсальное правило здесь простое: любое неожиданное сообщение, связанное с деньгами, документами или авторизацией, нужно перепроверять через официальный канал. Не переходить по ссылке из СМС или мессенджера, не сообщать коды подтверждения и не принимать решение под давлением «срочно», — сказал Немкин.

А кроме того, к списку покупок для школы следует добавить еще один пункт: тщательно следить за тем, кому именно отправляются деньги и данные, пишет РИА Новости.

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