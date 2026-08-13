Власти проработают проблему отсутствия связи и интернета в великолукском поселке Тарасы

Депутаты проработают с министерством цифрового развития Псковской области и операторами вопрос обеспечения устойчивой связью территорий, где люди испытывают серьезные трудности из-за полного отсутствия интернета. Об этом по итогам рабочей поездки в Великолукский муниципальный округ сообщил депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Андрея Козлова в сети «ВКонтакте»

Андрей Козлов вместе с депутатом Государственной Думы, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Козловским и главой округа Алексеем Кузьминым провел встречу с жителями поселка Тарасы. Главный вопрос, который волновал людей, касается полного отсутствия связи и интернета в округе. Депутат подчеркнул, что данная проблема серьезно сказывается на повседневной жизни граждан, и добавил, что этот вопрос будут прорабатывать с Минцифры региона и операторами связи, чтобы найти реальный вариант для обеспечения территории устойчивой связью.

В этот же день в Тарасах прошел День поселка. Андрей Козлов и Александр Козловский поблагодарили активистов территориального общественного самоуправления «Вдохновение». Депутат обратил внимание на огромный вклад активистов в жизнь поселка, так как они делают многое для развития территории и поддержки людей.

Еще одну важную встречу депутаты провели с волонтерским клубом «Вера — И — Надежда» из деревни Шелково. Разговор прошел в здании администрации территориального управления «Шелковская волость». Андрей Козлов познакомился с «серебряными волонтерами» и рассказал:

«Замечательные женщины каждый день делают большое дело. Уже не первый год они посвящают всё свободное время плетению маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции. Их труд — важная поддержка защитников».

Андрей Козлов поблагодарил руководителя клуба Любовь Николаеву. Он отметил, что она является мамой погибшего на СВО сына и бабушкой участника специальной военной операции. «Любовь Васильевна объединяет людей и ведёт за собой, а её сила духа и преданность делу вызывают огромное уважение», - подчеркнул депутат.

В завершение он также поблагодарил всех, кто находит время и силы делать добро и менять жизнь вокруг к лучшему.