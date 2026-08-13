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Бывшего начальника Ространснадзора по СЗФО осудили в Опочке на 10 лет

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Опочецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по СЗФО Игоря Лукичева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: Ространснадзор

В ходе судебного следствия установили, что в период с 1 апреля 2024 года по 3 мая того же года подсудимый, занимая должность начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО, являясь организатором и руководителем преступной группы, получил от других ее участников взятку в 1 190 000 рублей. Государственные инспекторы территориального отдела по Псковской области дали начальнику взятку за покровительство по службе и лояльность при проведении служебных проверок.

Подсудимый не признал свою вину. 

Имеющейся по делу совокупности доказательств хватило для признания бывшего начальника виновным в совершении преступления. 

С учетом установленных обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двенадцатикратной суммы взятки (14 280 000 рублей), с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных функций, на срок 5 лет.

Ранее бывшему заместителю начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО ужесточили наказание за получение взятки.

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