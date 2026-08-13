«Струна» рассказал, что стоит за образом Героя России

Владислав Головин с позывным «Струна» рассказал о боевом опыте, командирской ответственности и работе с молодежью. Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия» также поделился историей своего знаменитого красного рюкзака.

Фото: пресс-служба «Юнармии»

По словам Головина, яркий аксессуар появился совершенно случайно. Во время боев бойцам приходилось быстро менять позиции, а командиру нужно было переносить аккумуляторы для радиостанций, поэтому «необходим был какой-то мешок».

«Ребята, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилых помещений и передали мне (рюкзак - прим.), потому что понимали, я уже по всем карманам все, что можно, распихал...», — рассказал Головин.

Однако за узнаваемым образом стоит человек, который не лишен обычных переживаний. Вспоминая погибших товарищей, как признается сам командир, он всегда едва сдерживает слезы. При этом Головин считает, что после таких моментов необходимо собраться и вернуться к работе.

Говоря о службе, Герой России отметил, что авторитет нельзя получить только благодаря званию. Его приходится доказывать поступками, особенно в боевой обстановке, когда рядовые видят командира в ситуации реального риска. «Сможешь ты тот самый авторитет заслужить у подчинённого личного состава или нет, глядя в дуло танка противника», — подчеркнул он.

Еще одной темой разговора стала работа с детьми. Головин выступает за честный разговор о войне с подростками и считает, что при формировании мировоззрения важно не избегать сложных вопросов. По его словам, сейчас в России складывается собственная государственная идеология, а «Юнармия» участвует в этой работе.

«Просто, наверное, странно, когда мы говорим, что у врага есть идеология, а у нас почему-то нет. И наша задача в этом направлении поработать», — заявил Герой России.

Больше о своем боевом опыте, службе и работе с молодежью Владислав Головин рассказал в полном интервью, которое можно посмотреть по ссылке.