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Обновить детскую площадку в псковском Любятово попробуют через ТОС

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Установить новую детскую площадку через территориальное общественное самоуправление вместо износившейся предложили жителям домов на улице Николая Васильева в псковском районе Любятово. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов в Мах.

Фото: Алексей Севастьянов / Мах

«На приёме граждан по линии "Единой России" встретился с жителями улицы Николая Васильева микрорайона Любятово. Обратились с конкретным вопросом: детскую площадку пришлось демонтировать из-за окончания срока её эксплуатации, и теперь нужно установить новую. Договорились начать с создания ТОС – уже в ближайшее время проведём собрание и определим дальнейшие шаги. Это даст возможность участвовать в конкурсах на получение грантов. Заодно можно подумать и о более комплексном благоустройстве», - отметил депутат.

 

По его мнению, с помощью ТОС уже в следующем году жители смогут увидеть, как их инициативная позиция помогает сделать двор удобнее, уютнее и комфортнее.

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Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

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