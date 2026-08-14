Мошенники стали чаще использовать тему поступления в вузы для обмана россиян

Мошенники стали активнее использовать махинации с поступлением в вузы для обмана. Так, они предлагают «закрепить» место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении. Эксперты предупреждают, что в последние недели приемной кампании аферисты будут использовать страх потерять место и дефицит времени для социальной инженерии.

Выпускница московской школы Анна Чеботарева (имя изменено) 9 августа получила через «Госуслуги» договор на оплату первого семестра обучения в вузе. Приказов о зачислении еще не было, а сумма превышала 200 тысяч рублей. Семья решила проверить документ в приемной комиссии.

«Я позвонила в приемную комиссию вуза, в который мы поступаем. Оказалось, что это стандартная практика — вузы таким образом подтверждают намерение будущих студентов учиться именно у них. В случае если ребенок не поступит, деньги обязуются вернуть», — рассказала мать абитуриентки Ольга Чеботарева.

По словам экспертов, сама отправка договора до публикации приказа не является мошенничеством. Однако злоумышленники могут использовать эту практику, чтобы имитировать сообщения от приемной комиссии. Родителям рекомендуют проверять любые письма через личный кабинет абитуриента и официальные контакты вуза, особенно если сообщение содержит ссылку, реквизиты или просьбу передать дополнительные данные.

«Вуз действительно может информировать абитуриента о необходимости заключения договора, подтверждения данных в личном кабинете и совершения иных действий, необходимых в рамках процедуры. Но если такое сообщение пришло, его стоит проверить через личный кабинет абитуриента или официальные контакты приемной комиссии», — предупредила начальник отдела по работе с вузами департамента воспитания и взаимодействия с образовательными организациями ассоциации Добро.рф, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ольга Ключевская.

В этом году риски усилились на фоне высокого конкурса. В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест — около 13% от общего количества, а почти 9 тысяч школьников получили 100 баллов по ЕГЭ. На отдельных направлениях ведущих московских вузов конкурс на бюджет превышал 150–200 человек на место, пишут «Известия».