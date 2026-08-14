«Зеркала»: Снятие «Яблока» с выборов. Молчание СМИ и «помощь» релокантов

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Зеркала», в которой ведущие берут главную тему недели и смотрят на нее через призму общественного мнения.

Ключевая тема нового выпуска - вердикт Верховного суда РФ о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму. Ксения Журавкова и Константин Калиниченко препарируют этот тектонический сдвиг через реакцию медиа и соцсетей.