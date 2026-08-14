«Зеркала»: Снятие «Яблока» с выборов. Молчание СМИ и «помощь» релокантов

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Зеркала», в которой ведущие берут главную тему недели и смотрят на нее через призму общественного мнения.
Ключевая тема нового выпуска - вердикт Верховного суда РФ о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму. Ксения Журавкова и Константин Калиниченко препарируют этот тектонический сдвиг через реакцию медиа и соцсетей.
- Заговор молчания в СМИ: почему снятие старейшей партии с выборов не вызвало ажиотажа в федеральных масс-медиа, а крупные издания ограничились лишь сухими строчками?
- «Медвежья услуга» от релокантов: как уехавшие за рубеж активисты своими донатами и токсичной поддержкой, мягко говоря, не помогли, а технично подставили партию под обвинения ЦИК в иностранном финансировании.
- Взрыв в соцсетях: как реагирует интернет-пространство? Разберем «яблочную аномалию» в TikTok и Reels, где зумеры внезапно устроили массовый флешмоб и вывели тему в топы просмотров.
- Тактический блиц: почему демиурги политпроцесса отказались от долгих стратегий и решили окончательно закрыть последний «клапан для стравливания негатива»?