 
Общество

«Зеркала»: Снятие «Яблока» с выборов. Молчание СМИ и «помощь» релокантов

2

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Зеркала», в которой ведущие берут главную тему недели и смотрят на нее через призму общественного мнения.

Ключевая тема нового выпуска - вердикт Верховного суда РФ о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму. Ксения Журавкова и Константин Калиниченко препарируют этот тектонический сдвиг через реакцию медиа и соцсетей. 

  • Заговор молчания в СМИ: почему снятие старейшей партии с выборов не вызвало ажиотажа в федеральных масс-медиа, а крупные издания ограничились лишь сухими строчками? 
  • «Медвежья услуга» от релокантов: как уехавшие за рубеж активисты своими донатами и токсичной поддержкой, мягко говоря, не помогли, а технично подставили партию под обвинения ЦИК в иностранном финансировании. 
  • Взрыв в соцсетях: как реагирует интернет-пространство? Разберем «яблочную аномалию» в TikTok и Reels, где зумеры внезапно устроили массовый флешмоб и вывели тему в топы просмотров. 
  • Тактический блиц: почему демиурги политпроцесса отказались от долгих стратегий и решили окончательно закрыть последний «клапан для стравливания негатива»?
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026