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Минпросвещения опровергло информацию об обязательном показе «Колобка» в школах

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Информация о том, что Министерство просвещения РФ распорядилось организовать для школьников 1–9-х классов обязательный просмотр фильма «Колобок», не соответствует действительности, сообщили в министерстве. 

Ведомство не издавало распорядительных или нормативных документов, которые обязывают образовательные организации проводить массовые показы этого фильма. В социальных сетях также распространялись комментарии несуществующего заместителя министра просвещения Российской Федерации, что дополнительно указывает на недостоверность этих публикаций.

«При этом, судя по интересу аудитории, «Колобок» и без дополнительной поддержки Минпросвещения России успешно привлекает внимание зрителей», - отметили в министерстве и призвали проверять информацию и ориентироваться на официальные источники.

Фильм «Последний богатырь: Колобок» стартовал в прокате 6 августа. Роль Колобка озвучил Гарик Харламов. По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, «Последний богатырь. Колобок» стал лидером кинопроката в России по итогам уикенда с 6 по 9 августа, сборы составили 244,9 млн рублей. 

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