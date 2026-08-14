Минпросвещения опровергло информацию об обязательном показе «Колобка» в школах

Информация о том, что Министерство просвещения РФ распорядилось организовать для школьников 1–9-х классов обязательный просмотр фильма «Колобок», не соответствует действительности, сообщили в министерстве.

Ведомство не издавало распорядительных или нормативных документов, которые обязывают образовательные организации проводить массовые показы этого фильма. В социальных сетях также распространялись комментарии несуществующего заместителя министра просвещения Российской Федерации, что дополнительно указывает на недостоверность этих публикаций.

«При этом, судя по интересу аудитории, «Колобок» и без дополнительной поддержки Минпросвещения России успешно привлекает внимание зрителей», - отметили в министерстве и призвали проверять информацию и ориентироваться на официальные источники.

Фильм «Последний богатырь: Колобок» стартовал в прокате 6 августа. Роль Колобка озвучил Гарик Харламов. По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, «Последний богатырь. Колобок» стал лидером кинопроката в России по итогам уикенда с 6 по 9 августа, сборы составили 244,9 млн рублей.