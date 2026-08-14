Глава Пскова ответил, когда начнется снос ларьков с Привокзальной площади

Торговые павильоны с Привокзальной площади в Пскове уберут после начала комплексного благоустройства, сообщил глава города Борис Елкин в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

Фото пресс-службы правительства Псковской области

«У нас есть проект реконструкции этой площади, на автобусной остановке там удручающее состояние покрытия. Я сегодня как раз там проезжал, начали менять плитку, она там убитая была. Сегодня вечером пойду, посмотрю, какие у них успехи. Что касается торговых объектов, у нас с ними договоренность, что, грубо говоря, год-два они там еще построят. После этого мы их оттуда вывозим. В чем заключается договоренность? Почему сразу не вывезти? Я объясню. Там ведь и хорошие магазины есть, вопрос скорее по внешнему виду. У нас есть сейчас по НТО отдельный дизайн-код. Но в этом случае дизайн-код не поможет. Мы просто ждем начала реконструкции. Если мы сейчас просто их уберем, люди будут жаловаться. Убрать и не сделать благоустройство - будет неправильно», - сказал Борис Елкин.

В связи с этим принято решение убирать ларьки, когда на площади начнется благоустройство. «Надеюсь, что в следующем году все-таки мы начнем делать парковку, нас останавливает только наличие денег для начала работ», - заключил гость студии.

Ранее в Пскове утвердили концепцию реконструкции Привокзальной площади.